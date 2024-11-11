В Винницкой области строго наказали "черных" лесорубов: каков приговор суда
Суд в Винницкой области признал виновными трех членов организованной преступной группы - в незаконной вырубке, перевозке, хранении и сбыте незаконно срубленной древесины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкой областной прокуратуры.
Что известно о преступлении "черных" лесорубов
Согласно доказанной прокурорами информации, в период с декабря 2023 года по январь 2024 года преступная группа организовала и осуществила пять незаконных вырубок полезащитных лесных насаждений на территории Дашевской территориальной общины в Гайсинском районе Винницкой области.
Отмечается, что в этот период сообщниками было противоправно срублено более сотни деревьев разных пород, чем нанесен ущерб окружающей среде на 1,6 млн грн.
Незаконно добытая древесина:
- перевозилась злоумышленниками на территорию деревообрабатывающего предприятия
- перерабатывалась в дрова
- продавалась третьим лицам
Дрова для продажи (фото: vin.gp.gov.ua)
Уточняется, что досудебное расследование по уголовному производству осуществлялось следователями следственного управления ГУНП в Винницкой области.
Какое наказание преступной группе назначил суд
Ильинецкий районный суд Винницкой области (при публичном обвинении прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Винницкой областной прокуратуры) признал виновными трех членов организованной преступной группы - в незаконной вырубке, перевозке, хранении и сбыте незаконно срубленной древесины (согласно части 3 статьи 28 и части 4 статьи 246 УК Украины).
Осужденным назначили соответствующее наказание - 5 лет лишения свободы с испытательным сроком (при условии возмещения ими нанесенного ущерба в сумме 1,6 млн грн в течение 2 лет).
Уточняется, что по состоянию на 11 ноября 2024 года осужденными уже было возмещено более 100 тыс. грн убытков.
Кроме того, суд поддержал позицию прокуратуры насчет конфискации у осужденных в пользу Вооруженных сил Украины:
- грузовика стоимостью около 250 тыс. грн
- орудий для вырубки деревьев
- 19 складометров древесины дуба
Орудие "труда" преступников (фото: vin.gp.gov.ua)
Закон "про дрова"
Напомним, 10 октября 2024 года Верховная Рада приняла закон (законопроект №9665) об ответственности граждан за хранение дров без документов. Закон был передан на подпись президенту, однако в обществе вызвал немало критики.
Между тем, автор этой законодательной инициативы (нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк) объяснил, что закон призван остановить незаконные вырубки и направлен против "черных" лесорубов и "незаконных пилорам".
Документом предусмотрены, в частности, штрафы от 34 тыс. грн за хранение дров (если их стоимость оценивается до 30 тыс. грн), а также от 5 до 7 лет лишения свободы (если стоимость древесины - более 30 тыс. грн).
8 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сделал официальное заявление насчет закона "про дрова" и сказал, будет ли его подписывать президент Владимир Зеленский.
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