В Винницкой области строго наказали "черных" лесорубов: каков приговор суда

Суд в Винницкой области признал виновными трех членов организованной преступной группы - в незаконной вырубке, перевозке, хранении и сбыте незаконно срубленной древесины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкой областной прокуратуры.

Что известно о преступлении "черных" лесорубов

Согласно доказанной прокурорами информации, в период с декабря 2023 года по январь 2024 года преступная группа организовала и осуществила пять незаконных вырубок полезащитных лесных насаждений на территории Дашевской территориальной общины в Гайсинском районе Винницкой области.

Отмечается, что в этот период сообщниками было противоправно срублено более сотни деревьев разных пород, чем нанесен ущерб окружающей среде на 1,6 млн грн.

Незаконно добытая древесина:

перевозилась злоумышленниками на территорию деревообрабатывающего предприятия

перерабатывалась в дрова

продавалась третьим лицам

Дрова для продажи (фото: vin.gp.gov.ua)

Уточняется, что досудебное расследование по уголовному производству осуществлялось следователями следственного управления ГУНП в Винницкой области.

Какое наказание преступной группе назначил суд

Ильинецкий районный суд Винницкой области (при публичном обвинении прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Винницкой областной прокуратуры) признал виновными трех членов организованной преступной группы - в незаконной вырубке, перевозке, хранении и сбыте незаконно срубленной древесины (согласно части 3 статьи 28 и части 4 статьи 246 УК Украины).

Осужденным назначили соответствующее наказание - 5 лет лишения свободы с испытательным сроком (при условии возмещения ими нанесенного ущерба в сумме 1,6 млн грн в течение 2 лет).

Уточняется, что по состоянию на 11 ноября 2024 года осужденными уже было возмещено более 100 тыс. грн убытков.

Кроме того, суд поддержал позицию прокуратуры насчет конфискации у осужденных в пользу Вооруженных сил Украины:

грузовика стоимостью около 250 тыс. грн

орудий для вырубки деревьев

19 складометров древесины дуба

Орудие "труда" преступников (фото: vin.gp.gov.ua)