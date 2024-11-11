У Вінницькій області суворо покарали "чорних" лісорубів: який вирок суду

Суд у Вінницькій області визнав винними трьох членів організованої злочинної групи - у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаної деревини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Вінницької обласної прокуратури.

Що відомо про злочин "чорних" лісорубів

Згідно з доведеною прокурорами інформацією, у період з грудня 2023 року до січня 2024 року злочинна група організувала та здійснила п'ять незаконних вирубок полезахисних лісових насаджень на території Дашівської територіальної громади в Гайсинському районі Вінницької області.

Зазначається, що у цей період спільниками було протиправно зрубано понад сотню дерев різних порід, чим спричинено шкоду довкіллю на 1,6 млн грн.

Незаконно добута деревина:

перевозилась зловмисниками на територію деревообробного підприємства

перероблювалась на дрова

продавалась третім особам

Дрова для продажу (фото: vin.gp.gov.ua)

Уточнюється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими слідчого управління ГУНП у Вінницькій області.

Яке покарання злочинній групі призначив суд

Іллінецький районний суд Вінницької області (за публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Вінницької обласної прокуратури) визнав винними трьох членів організованої злочинної групи - у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаної деревини (згідно з частиною 3 статті 28 та частиною 4 статті 246 КК України).

Засудженим призначили відповідне покарання - 5 років позбавлення волі з іспитовим строком (за умови відшкодування ними завданих збитків у сумі 1,6 млн грн впродовж 2 років).

Уточнюється, що станом на 11 листопада 2024 року засудженими вже було відшкодовано понад 100 тис. грн збитків.

Крім того, суд підтримав позицію прокуратури щодо конфіскації у засуджених на користь Збройних сил України:

вантажівки вартістю близько 250 тис. грн

знаряддя для порубки дерев

19 складометрів деревини дуба

Знаряддя "праці" злочинців (фото: vin.gp.gov.ua)