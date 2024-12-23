В Румынии утвердили состав нового правительства

Парламент Румынии сегодня утвердил состав нового правительства Марчела Чолаку. После этого министры приняли присягу перед президентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi 24.
Как пишет издание, правительство Чолаку получило 240 голосов "за" при минимально необходимых 233. Таким образом коалиция контролирует около 54% мест в законодательном органе.
Ранее три проевропейские партии, социал-демократы Чолаку, правоцентристские либералы и этническая венгерская партия UDMR, согласовали детали коалиции, которая обеспечила им парламентское большинство.
Также известно, что в новом правительстве будет 16 министров. В то же время Социал-демократическая партия будет иметь восемь портфелей, а большинство ее нынешних министров останутся на своих должностях.
Анджел Тилвар сохранил должность министра обороны, а министром иностранных дел стал бывший журналист и писатель, дипломат Эмиль Хурезяну.
Напомним, что вчера, 6 декабря, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов.
В материале РБК-Украина можно подробнее узнать, почему в Румынии отменили результаты выборов президента и что будет дальше.
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