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В Румынии утвердили состав нового правительства

Иллюстративное фото: Румыния утвердила новое правительство (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Парламент Румынии сегодня утвердил состав нового правительства Марчела Чолаку. После этого министры приняли присягу перед президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi 24.

Как пишет издание, правительство Чолаку получило 240 голосов "за" при минимально необходимых 233. Таким образом коалиция контролирует около 54% мест в законодательном органе.

Ранее три проевропейские партии, социал-демократы Чолаку, правоцентристские либералы и этническая венгерская партия UDMR, согласовали детали коалиции, которая обеспечила им парламентское большинство.

Также известно, что в новом правительстве будет 16 министров. В то же время Социал-демократическая партия будет иметь восемь портфелей, а большинство ее нынешних министров останутся на своих должностях.

Анджел Тилвар сохранил должность министра обороны, а министром иностранных дел стал бывший журналист и писатель, дипломат Эмиль Хурезяну.

Напомним, что вчера, 6 декабря, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов.

В материале РБК-Украина можно подробнее узнать, почему в Румынии отменили результаты выборов президента и что будет дальше.

Мы также писали, как долго президент Йоханнис будет оставаться на посту после отмены выборов.

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Румыния