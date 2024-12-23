У Румунії затвердили склад нового уряду

Парламент Румунії сьогодні затвердив склад нового уряду Марчела Чолаку. Після цього міністри склали присягу перед президентом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi 24.
Як пише видання, уряд Чолаку отримав 240 голосів "за" при мінімально необхідних 233. Таким чином коаліція контролює близько 54% місць у законодавчому органі.
Раніше три проєвропейські партії, соціал-демократи Чолаку, правоцентристські ліберали та етнічна угорська партія UDMR, узгодили деталі коаліції, яка забезпечила їм парламентську більшість.
Також відомо, що у новому уряді буде 16 міністрів. Водночас Соціал-демократична партія матиме вісім портфелів, а більшість її нинішніх міністрів залишаться на своїх посадах.
Анджел Тилвар зберіг посаду міністра оборони, а міністром закордонних справ став колишній журналіст та письменник, дипломат Еміль Хурезяну.
Нагадаємо, що вчора, 6 грудня, Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів.
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