В Румынии утвердили состав нового правительства

Парламент Румынии сегодня утвердил состав нового правительства Марчела Чолаку. После этого министры приняли присягу перед президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi 24.

Как пишет издание, правительство Чолаку получило 240 голосов "за" при минимально необходимых 233. Таким образом коалиция контролирует около 54% мест в законодательном органе.

Ранее три проевропейские партии, социал-демократы Чолаку, правоцентристские либералы и этническая венгерская партия UDMR, согласовали детали коалиции, которая обеспечила им парламентское большинство.

Также известно, что в новом правительстве будет 16 министров. В то же время Социал-демократическая партия будет иметь восемь портфелей, а большинство ее нынешних министров останутся на своих должностях.

Анджел Тилвар сохранил должность министра обороны, а министром иностранных дел стал бывший журналист и писатель, дипломат Эмиль Хурезяну.