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У Румунії затвердили склад нового уряду

Понеділок 23 грудня 2024 21:42
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У Румунії затвердили склад нового уряду Ілюстративне фото: Румунія затвердила новий уряд (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Парламент Румунії сьогодні затвердив склад нового уряду Марчела Чолаку. Після цього міністри склали присягу перед президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi 24.

Як пише видання, уряд Чолаку отримав 240 голосів "за" при мінімально необхідних 233. Таким чином коаліція контролює близько 54% місць у законодавчому органі.

Раніше три проєвропейські партії, соціал-демократи Чолаку, правоцентристські ліберали та етнічна угорська партія UDMR, узгодили деталі коаліції, яка забезпечила їм парламентську більшість.

Також відомо, що у новому уряді буде 16 міністрів. Водночас Соціал-демократична партія матиме вісім портфелів, а більшість її нинішніх міністрів залишаться на своїх посадах.

Анджел Тилвар зберіг посаду міністра оборони, а міністром закордонних справ став колишній журналіст та письменник, дипломат Еміль Хурезяну.

Нагадаємо, що вчора, 6 грудня, Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів.

В матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись, чому в Румунії скасували результати виборів президента і що буде далі.

Ми також писали, як довго президент Йоханніс залишатиметься на посаді після скасування виборів.

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