У Румунії затвердили склад нового уряду

Парламент Румунії сьогодні затвердив склад нового уряду Марчела Чолаку. Після цього міністри склали присягу перед президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi 24.

Як пише видання, уряд Чолаку отримав 240 голосів "за" при мінімально необхідних 233. Таким чином коаліція контролює близько 54% місць у законодавчому органі.

Раніше три проєвропейські партії, соціал-демократи Чолаку, правоцентристські ліберали та етнічна угорська партія UDMR, узгодили деталі коаліції, яка забезпечила їм парламентську більшість.

Також відомо, що у новому уряді буде 16 міністрів. Водночас Соціал-демократична партія матиме вісім портфелів, а більшість її нинішніх міністрів залишаться на своїх посадах.

Анджел Тилвар зберіг посаду міністра оборони, а міністром закордонних справ став колишній журналіст та письменник, дипломат Еміль Хурезяну.