В Польше заявили, что готовы помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Он напомнил, что Польша и ранее предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись на родину.

"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", - сказал он.

В то же время, Косиняк-Камыш не раскрыл деталей того, как именно Польша будет помогать.

"Любая поддержка возможна", - заявил он, комментируя то, как бы Польша отреагировала на запрос Киева про помощь в возвращении домой украинцев, которые могут потерять право на пребывание в Польше по истечении срока действия их паспортов.

Напомним, на январь 2024 года в странах Европейского Союза проживает около 4,3 млн украинцев. Из них около 860 000 – это взрослые мужчины.

Мобилизация в Украине

Недавно МИД Украины ввел ограничения для консульств в предоставлении каких-либо услуг для военнообязанных мужчин, находящихся за границей. Об этом решении МИД можно узнать в материале РБК-Украина.

Сегодня на правительственном портале было обнародовано постановление Кабмина, в котором указано, что украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта, находясь за границей.

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