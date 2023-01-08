Обучение военных ВСУ по пользованию БМП Bradley начнется в этом месяце, - Пентагон

В министерстве обороны США планируют в конце января провести обучение для украинских военных по эксплуатации боевых машин пехоты Bradley, которые называют легкими танками. Их Штаты могут включить в следующий пакет помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

По словам чиновника из Пентагона, обучение для около 500 военных ВСУ будет продолжаться в течение месяца.

Как отметила заместитель помощника главы Минобороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер ранее на брифинге, Штаты планируют "запуск новой общевойсковой подготовки, который состоится позже в этом месяце".

Развертывание программы подготовки к использованию новой американской техники займет несколько месяцев, рассказала она.

"Эта новая обучающая программа, которую мы начинаем, это примерно один батальон за один раз. Итак, примерно 500 солдат в течение примерно месяца, и мы добавляем обучение Bradley", - объяснила Купер.