"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки

Он признал, что украинские силы, превосходящие по численности и вооружению, находятся в тяжелом положении.

"Но у России тоже есть проблемы", - заявил Буданов.

По его словам, профессиональная армия России была в значительной степени уничтожена в первый год вторжения в Украину, поэтому сейчас она бросает в самоубийственные атаки необученных призывников.

Буданов отметил, что Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может произвести, и хотя в прошлом году на вооружение поступили сотни танков, большинство из них были старыми моделями, снятыми с хранения и отремонтированными, а новых было всего 178.

Он подчеркнул, что в последние недели ракетные удары по украинским городам прекратились, поскольку российские поставки закончились.

В результате, по словам Буданова, России будет трудно достичь своей главной стратегической цели - захватить все восточные районы Донецкой и Луганской областей в этом году.

"У них нет сил", - заявил Буданов.

Западные чиновники и аналитики рассматривают мнение Буданова как оптимальный сценарий для Украины в этом году. Если Украина сможет вести грамотную оборону, ослабляя российские силы и одновременно восстанавливая свои собственные, то в 2025 году она сможет начать новое контрнаступление на ослабленного противника.

Захват россиянами Авдеевки

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести находившиеся под угрозой окружения врагом украинские войска из Авдеевки. Причиной послужили штурмовые действия существенно превосходя сил противника в плотной застройке города при активной поддержке авиации.

По данным Института изучения войны, Силы обороны смогут создать новые оборонительные рубежи недалеко от Авдеевки и остановить дальнейшее продвижение врага.

За сутки 18 февраля россияне пытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, но Силы обороны отразили 14 вражеских атак.

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что обрушение Авдеевского фронта маловероятно. Карта Deep State свидетельствует о некотором успехе врага в сторону Ласточкина к западу от Авдеевки.

Детальнее об этом, возможных угрозах и о том, смогут ли Силы обороны сдержать враждебный напор, - в материале РБК-Украина.

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