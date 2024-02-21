"У них немає сил". Буданов розповів, як може зміниться ситуація на фронті після Авдіївки

Він визнав, що українські сили, які переважають за чисельністю та озброєнням, перебувають у важкому становищі.

"Але у Росії теж є проблеми", - заявив Буданов.

За його словами, професійна армія Росії була значною мірою знищена в перший рік вторгнення в Україну, тому зараз вона кидає в самовбивчі атаки ненавчених призовників.

Буданов зазначив, що Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити, і хоча торік на озброєння надійшли сотні танків, більшість із них були старими моделями, знятими зі зберігання і відремонтованими, а нових було всього 178.

Він підкреслив, що останніми тижнями ракетні удари по українських містах припинилися, оскільки російські поставки закінчилися.

У результаті, за словами Буданова, Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети - захопити всі східні райони Донецької та Луганської областей цього року.

"У них немає сил", - заявив Буданов.

Західні чиновники та аналітики розглядають думку Буданова як оптимальний сценарій для України цього року. Якщо Україна зможе вести грамотну оборону, послаблюючи російські сили і одночасно відновлюючи свої власні, то у 2025 році вона зможе почати новий контрнаступ на ослабленого противника.

Захоплення росіянами Авдіївки

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, які перебували під загрозою оточення ворогом. Причиною послужили штурмові дії значно перевершуючи сил противника у щільній забудові міста за активної підтримки авіації.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки та зупинити подальше просування ворога.

За добу 18 лютого росіяни намагалися штурмувати селище Ластівчине на захід від Авдіївки, але Сили оборони відбили 14 ворожих атак.

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що обвалення Авдіївського фронту малоймовірне. Карта Deep State свідчить про певний успіх ворога у бік Ласточкина на захід від Авдіївки.

Детальніше про це, можливі погрози та про те, чи зможуть Сили оборони стримати ворожий натиск, - у матеріалі РБК-Україна.

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