"У нас хорошая позиция на переговорах": Зеленский назвал главные преимущества Украины

Сейчас Украина занимает действительно сильную позицию во время мирных переговоров по завершению войны, которую начала Россия.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

По убеждению главы государства, именно визит посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев является "положительным сигналом".

Зеленский объяснил, что во время встречи с командой Дональда Трампа четко дал им понять, что сейчас у Украины есть все возможности для ведения мирных переговоров.

Одно из главных преимуществ Киева заключается в том, что Силы обороны ежемесячно успевают обезвредить более 30 000 российских захватчиков.

По словам Зеленского, для врага это действительно "большая цена" за скудные достижения на поле боя.

Еще одно важное преимущество Украины - то, что она действительно стала сильнее, чем была в прошлом году.

"Вот почему мы считаем, что сейчас у нас хорошая позиция для переговоров", - объяснил глава государства.

Зеленский также рассказал, что обсуждал с посланниками Трампа потенциальное энергетическое перемирие с Россией. Президент считает, что именно оно могло бы стать отправной точкой.

"Что может привести нас к любым переговорам? Итак, энергетика и зерно. Это шаг номер один - то, чего мы можем достичь", - подытожил Зеленский.