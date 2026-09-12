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"У нас хорошая позиция на переговорах": Зеленский назвал главные преимущества Украины

11:39 12.09.2026 Сб
2 мин
Киев также получил новый "положительный сигнал"
aimg Юлия Капитонова
"У нас хорошая позиция на переговорах": Зеленский назвал главные преимущества Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Сейчас Украина занимает действительно сильную позицию во время мирных переговоров по завершению войны, которую начала Россия.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По убеждению главы государства, именно визит посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев является "положительным сигналом".

Зеленский объяснил, что во время встречи с командой Дональда Трампа четко дал им понять, что сейчас у Украины есть все возможности для ведения мирных переговоров.

Одно из главных преимуществ Киева заключается в том, что Силы обороны ежемесячно успевают обезвредить более 30 000 российских захватчиков.

По словам Зеленского, для врага это действительно "большая цена" за скудные достижения на поле боя.

Еще одно важное преимущество Украины - то, что она действительно стала сильнее, чем была в прошлом году.

"Вот почему мы считаем, что сейчас у нас хорошая позиция для переговоров", - объяснил глава государства.

Зеленский также рассказал, что обсуждал с посланниками Трампа потенциальное энергетическое перемирие с Россией. Президент считает, что именно оно могло бы стать отправной точкой.

"Что может привести нас к любым переговорам? Итак, энергетика и зерно. Это шаг номер один - то, чего мы можем достичь", - подытожил Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский готов лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он даже назвал потенциальное место и время.

Кроме того, глава государства рассказал, сколько на самом деле ракет нужно Украине ежемесячно для обезвреживания баллистики РФ.

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