США поставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут, - глава Пентагона
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопросы в Белом доме.
У Остина спросили, планирует ли США дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS за пределами недавно принятого пакета помощи более чем на 60 миллиардов долларов.
"США предоставит столько возможностей, сколько смогут", - сказал Остин.
Он также добавил, что Украина уже получила ATACMS.
Ракеты ATACMS для Украины.
В конце апреля этого года президент США Джо Байден подписал законопроект, выделяющий Украине пакет помощи в размере более 60 миллиардов долларов.
Накануне подписания этого законопроекта президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что у Украины есть договоренность с США по поставкам ATACMS.
По данным СМИ, еще в феврале Байден якобы согласовал передачу Украине более 100 ракет большего радиуса действия ATACMS.
Вполне возможно, что именно эти ракеты Украина использовала для удара по аэродрому в Джанкое.
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