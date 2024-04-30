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США поставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут, - глава Пентагона

Вторник 30 апреля 2024 21:51
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США поставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут, - глава Пентагона Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопросы в Белом доме.

У Остина спросили, планирует ли США дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS за пределами недавно принятого пакета помощи более чем на 60 миллиардов долларов.

"США предоставит столько возможностей, сколько смогут", - сказал Остин.

Он также добавил, что Украина уже получила ATACMS.

Ракеты ATACMS для Украины.

В конце апреля этого года президент США Джо Байден подписал законопроект, выделяющий Украине пакет помощи в размере более 60 миллиардов долларов.

Накануне подписания этого законопроекта президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что у Украины есть договоренность с США по поставкам ATACMS.

По данным СМИ, еще в феврале Байден якобы согласовал передачу Украине более 100 ракет большего радиуса действия ATACMS.

Вполне возможно, что именно эти ракеты Украина использовала для удара по аэродрому в Джанкое.

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Соединенные Штаты Америки ATACMS
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