Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших возросло до 33 человек, шестеро в больнице
В результате ночной атаки 2 мая на Запорожье пострадало 33 человека. Шестеро из них остаются в больнице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
В ночь на 2 мая российские войска совершили очередную атаку на Запорожье, в результате чего пострадали по меньшей мере 33 мирных жителя.
Начальник Запорожской ОГА сообщил, что состояние шестерых пострадавших остается тяжелым: двое из них - в тяжелом состоянии, еще четверо - в состоянии средней тяжести.
У большинства пострадавших - минно-взрывные травмы, переломы и ожоги. Все они получают необходимую медицинскую помощь.
Обстрел Запорожья
Вечером 1 мая российские войска нанесли массированный удар дронами по Запорожью.
По Запорожью прокатились по меньшей мере десять взрывов, сразу поступили сообщения о пострадавших.
Позже стало известно, что удары пришлись на жилой сектор - пострадал многоквартирный дом. К утру количество раненых увеличилось до 28 человек.
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