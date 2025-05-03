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Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших возросло до 33 человек, шестеро в больнице

Суббота 03 мая 2025 11:45
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Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших возросло до 33 человек, шестеро в больнице Фото: В результате атаки РФ на Запорожье пострадали 33 человека (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате ночной атаки 2 мая на Запорожье пострадало 33 человека. Шестеро из них остаются в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

В ночь на 2 мая российские войска совершили очередную атаку на Запорожье, в результате чего пострадали по меньшей мере 33 мирных жителя.

Начальник Запорожской ОГА сообщил, что состояние шестерых пострадавших остается тяжелым: двое из них - в тяжелом состоянии, еще четверо - в состоянии средней тяжести.

У большинства пострадавших - минно-взрывные травмы, переломы и ожоги. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Обстрел Запорожья

Вечером 1 мая российские войска нанесли массированный удар дронами по Запорожью.

По Запорожью прокатились по меньшей мере десять взрывов, сразу поступили сообщения о пострадавших.

Позже стало известно, что удары пришлись на жилой сектор - пострадал многоквартирный дом. К утру количество раненых увеличилось до 28 человек.

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