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"У меня нет таких денег": Стефанишина отреагировала на залог в 6 млн гривен

10:41 06.08.2026 Чт
2 мин
Что собирается делать экс-посол после решения суда?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)

6 миллионов гривен на внесение залога по делу о незаконном обогащении пока нет, поэтому средства придется искать.

С таким заявлением выступила бывший посл Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"У меня нет средств - ни 13, ни 10, ни 6 (миллионов гривен - ред.). Но, конечно, я буду искать эти средства, чтобы иметь возможность внести залог", - заявила Стефанишина.

По словам экс-посла, она также планирует проконсультироваться с адвокатами по поводу возможного обжалования решения.

Более того, Стефанишина подтвердила, что имеет планы по новой работе, однако они не связаны с государственной службой.

Напомним, 6 августа суд избрал Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен по делу о незаконном обогащении.

Кроме того, ей запретили контактировать с несколькими фигурантами дела, в том числе с Татьяной Мазуренко.

Следствие считает, что в июне-июле 2024 года Стефанишина поручила Мазуренко приобрести две квартиры в жилом комплексе "Файна Таун". Кроме того, она не задекларировала расходы на их ремонт, аренду жилья, пользование Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечение матери.

После судебного заседания экс-посол заявила журналистам, что она и ее семья получают угрозы.

Следующее заседание по делу запланировано на 10 октября в 15:00.

Что известно о подозрениях Стефанишиной

Недавно РБК-Украина рассказывало, что Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП 5 августа.

Она сразу выступила с официальным комментарием по этому поводу.

Накануне, 3 августа, президент Украины Владимир Зеленский отправил Стефанишину в отставку.

Что важно понимать, еще год назад Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по возможным неправомерным действиям Стефанишиной.

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