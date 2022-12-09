В Луганской области заканчиваются лекарства, их получают только оккупанты, - ОВА
В медучреждениях временно оккупированной Луганской области заканчиваются лекарства. Однако захватчики игнорируют этот вопрос и занимаются здоровьем только своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Луганской ОВА.
"Стала известна еще одна составляющая ситуации, которая произошла, кроме переустройства коечного фонда под нужды раненых боевиков. В медучреждениях заканчивается запас лекарств - оккупационные власти игнорируют этот вопрос", - говорится в сообщении.
По информации ОВА, все, что завозится из России - идет на нужды оккупантов.
"Так же, как и персонал, который подвезли из регионов России якобы для помощи. Занимаются эти гастролеры исключительно здоровьем боевиков. Местное население остается ни с чем", - говорится в сообщении.
Между тем, россияне продолжают внедрение принудительной паспортизации.
"Понятно, что первые на очереди - бюджетники и пенсионеры, которым просто угрожают оставить без денег", - сообщили в ОВА.
Среди других - дополнительное давление оккупантов на медиков.
"Их поставили перед выбором - получить бумажку или уволиться. Чтобы восстановить утраченные регистрационные документы на авто, заменить регистрационные знаки, водительские удостоверения - тоже надо предъявить паспорт РФ. Когда он не нужен? Во время принудительной мобилизации", - добавляют в ОВА.
Напомним, ранее стало известно о том, что россияне на временно оккупированной территории Луганской области производят мобилизацию врачей.
Кроме того, мы писали, что больницы оккупированного Луганска заполнены ранеными оккупантами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.