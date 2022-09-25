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Людей госпитализируют только в экстренных случаях. Больницы Луганска забиты оккупантами

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Луганск, Воскресенье 25 сентября 2022 14:38
Людей госпитализируют только в экстренных случаях. Больницы Луганска забиты оккупантами Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Наталия Гурковская

Больницы оккупированного Луганска заполнены ранеными оккупатами. Поэтому обычных жителей госпитализируют в больницы только в экстренных случаях, когда требуется хирургическое вмешательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В больницах Луганска и других городов, которые подальше от фронта обычных граждан госпитализируют только в случаях экстренных хирургических вмешательств. Потому что свободных коек там в последнее время нет - отделения заполняются ранеными боевиками", - рассказал он.

По его словам, только за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла 26 ударов - подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Как сообщалось, в оккупированной Луганской области оккупанты проводят не так называемую "частичную мобилизацию", а повальную - забирают всех.

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