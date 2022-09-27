ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты в Луганской области начали мобилизацию врачей: кого забирают

Новина українською →
Луганская область, Вторник 27 сентября 2022 09:16
Оккупанты в Луганской области начали мобилизацию врачей: кого забирают Фото: оккупанты в Луганской области начали мобилизацию врачей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россияне на временно оккупированной территории Луганской области приступили к мобилизации врачей. В настоящее время забирают, в частности, хирургов, анестезиологов и фельдшеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Результаты ("референдума" - ред.) подсчитать они еще не успели (так говорят), как не успели и отпраздновать открытие нового медицинского центра в Луганске и похвастаться, что почти все врачи появились на так называемом "референдуме", но уже объявили о мобилизации этих медицинских работников", - написал Гайдай.

По его словам, в настоящее время мобилизация частичная. Забирают пока только хирургов, травматологов, анестезиологов, фельдшеров и медсестер.

"При призыве таких специалистов принимается во внимание опыт работы с травмами в результате боевых действий. Во всех военкоматах уже есть списки тех, кто окончил медицинские учебные заведения и находится на территории так называемой "ЛНР". Хирурги, анестезиологи и травматологи будут призываться к 60 годам, медсестры, фельдшеры - до 55", - сообщил глава ОВА.

Напомним, что в оккупированной Луганской области захватчики производят тотальную мобилизацию.

Добавим, стало известно, что больницы оккупированного Луганска заполнены ранеными оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Донбасс Луганская ОГА Война России против Украины
NEWS
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны