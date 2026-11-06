Трамп рассматривает три варианта по Ирану: война или деэскалация за считанные дни, - Axios

Президент США Дональд Трамп 5 ноября впервые после выборов в Конгрес встретился с главными советниками по нацбезопасности, чтобы обсудить дальнейшие планы по ситуации с Ираном. На выбор есть три варианта событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам источников, Трамп на данный момент рассматривает три варианта событий:

начать новые удары; продолжить экономическое удушения иранского режима; заключить сделку, которая будет включать значительные уступки иранцам.

Быстрая деэскалация

Пока Трамп обдумывал свои дальнейшие шаги, в четверг происходила активная дипломатия, включая многочисленные телефонные переговоры между главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и региональными посредниками из Катара, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Омана и Египта.

Посредники из Катара продолжили обсуждения с иранцами и Белым домом по проекту предложения, предусматривающему ряд шагов, которые должны быть предприняты сторонами в течение двух дней, чтобы укрепить взаимное доверие в целях заключения более широкой сделки.

Предложение включает следующее:

в первый же день США снимут морскую блокаду и разблокируют часть замороженных иранских средств. Взаимно Иран направит официальное приглашение МАГАТЭ, чтобы направили инспекторов на разбомбленные ядерные объекты;

США снимут морскую блокаду и разблокируют часть замороженных иранских средств. Взаимно Иран направит официальное приглашение МАГАТЭ, чтобы направили инспекторов на разбомбленные ядерные объекты; на второй день Ормузский пролив должен будет вновь открыться, после чего возобновились бы ядерные переговоры, сосредоточенные на запасах высокообогащенного урана в Иране.

Путин готов включится посредником

Axios отмечает, что 5 ноября секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи - ключевой участник непрямых переговоров с США - встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Встреча состоялась через несколько дней после телефонного разговора Путина и Резаи, а также предложений российского диктатора выступить посредником между США и Ираном.

Резаи сообщил, что передал Путину послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Он добавил, что Путин подчеркнул свою готовность попытаться помочь положить конец войне.

"Мы сообщили господину Путину, что выдвинули американцам семь условий относительно дипломатии, и что до тех пор, пока американцы не выполнят наши семь условий, ни Ормузский пролив не будет открыт, ни никаких переговоров не будет", - заявил Резаи после встречи.

Подготовка США к ударам

Тем временем американский чиновник говорит, что Центральное командование США завершает подготовку к возможному возобновлению крупных боевых действий в Иране, хотя нового распоряжение из Вашингтона пока не было получено.

Одним из признаков того, что США планируют возобновить удары, может стать прибытия на Ближний Восток третьей авианосной ударной группы ВМС Соединенных Штатов.

По словам американского чиновника, авианосец USS Theodore Roosevelt и его ударная группа проведут несколько дней в Сингапуре, начиная с пятницы, с захода в порт. Источник говорит, что они не достигнут зоны ответственности Центрального командования США раньше середины ноября.