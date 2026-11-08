"Готовы к бою": Трамп выдвинул Ирану жесткое требование

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные возобновят удары по Ирану, если в переговорах по ядерному соглашению и открытию Ормузского пролива не будет прогресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам главы Белого дома, его решение зависит от того, согласится ли Тегеран подписать "очень серьезное соглашение".

Трамп считает, что у иранского режима сейчас нет другого выхода, кроме как принять его требования.

"Они - несостоятельное государство. Только что появились данные, вы видели это в этом году: инфляция (в Иране - ред.) составляет 301%. Крайне маловероятно, что в этом (в возобновлении ударов - ред.) возникнет необходимость. Я сделал бы это, если бы возникла такая необходимость. Я нанес им очень серьезный удар. Вы даже не представляете, насколько сильный", - утверждает Трамп.

По словам президента США, американские военные в регионе находятся в полной боевой готовности и могут начать операцию по его приказу.

"Мы готовы к этому. У меня здесь три авианосца. Еще один только что прибыл. У нас их три. Они полностью готовы к бою", - заявил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заверил, что США уже определили потенциальные цели для новых ударов по территории Ирана. В частности, речь идет об объектах энергетики и транспортной инфраструктуры.

"У нас на прицеле 38 мостов, которые мы можем уничтожить буквально за один час. Все они будут уничтожены", - пригрозил Трамп.

Вместе с тем президент США заявил, что не хотел бы наносить масштабный ущерб иранской инфраструктуре, поскольку на ее восстановление могут уйти годы.

"Я не хочу этого делать, ведь на ее восстановление понадобится, по сути, 10 лет... Мне не нравится разрушать мосты. А мост - это самое сложное сооружение для строительства. На это уходят годы, а я хороший строитель", - заверил Трамп.