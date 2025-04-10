ua en ru
Пт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Катастрофа в дельте Днепра: оккупанты застряли на островах без ротаций, - АТЕШ

Четверг 10 апреля 2025 23:59
UA EN RU
Катастрофа в дельте Днепра: оккупанты застряли на островах без ротаций, - АТЕШ Иллюстративное фото: военные РФ застряли в дельте Днепра (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Ситуация с российскими военными на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра является критической. Раненых захватчиков вывозят резиновыми лодками, а запасы доставляют дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агенты украинских подпольщиков из состава 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ рассказали о "катастрофической ситуации на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра".

"Командование бригады намеренно не выводит с позиций отдельных военнослужащих несколько месяцев - некоторых удерживают на островах без ротации с января 2025 года", - передали партизаны.

Отмечается, что обеспечение там российских военных "уже на грани срыва". Так, доставка запасов осуществляется с помощью беспилотников, впрочем - "в недостаточном количестве, а эвакуация раненых проводится на резиновых лодках".

"Медицинских средств во многих случаях попросту нет. Из-за сырости и антисанитарии фиксируются массовые случаи грибка, гнойных воспалений, кожных инфекций и даже обморожений. Моральное состояние бойцов - критическое", - рассказали в "АТЕШ".

Попытки врага прорваться на правобережье Херсонской области

Ранее сообщалось, что российские оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Однако их попытки прорваться на правобережье не прекращаются.

В частности, командование РФ бросает оккупантов на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела.

В январе партизаны "АТЕШ" рассказывали, что войска РФ ломают технику, чтобы не форсировать Днепр под Херсоном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине река Днепр
NEWS
Трамп в целом поднял пошлины для Китая до 145%. Белый дом объяснил, как это произошло
Трамп в целом поднял пошлины для Китая до 145%. Белый дом объяснил, как это произошло
DAILY
Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны