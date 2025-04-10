Катастрофа в дельте Днепра: оккупанты застряли на островах без ротаций, - АТЕШ

Ситуация с российскими военными на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра является критической. Раненых захватчиков вывозят резиновыми лодками, а запасы доставляют дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram- канал партизанского движения "АТЕШ".

Агенты украинских подпольщиков из состава 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ рассказали о "катастрофической ситуации на островах Нестрига и Бугаз в дельте Днепра".

"Командование бригады намеренно не выводит с позиций отдельных военнослужащих несколько месяцев - некоторых удерживают на островах без ротации с января 2025 года", - передали партизаны.

Отмечается, что обеспечение там российских военных "уже на грани срыва". Так, доставка запасов осуществляется с помощью беспилотников, впрочем - "в недостаточном количестве, а эвакуация раненых проводится на резиновых лодках".

"Медицинских средств во многих случаях попросту нет. Из-за сырости и антисанитарии фиксируются массовые случаи грибка, гнойных воспалений, кожных инфекций и даже обморожений. Моральное состояние бойцов - критическое", - рассказали в "АТЕШ".

Попытки врага прорваться на правобережье Херсонской области

Ранее сообщалось, что российские оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Однако их попытки прорваться на правобережье не прекращаются.

В частности, командование РФ бросает оккупантов на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела.

В январе партизаны "АТЕШ" рассказывали, что войска РФ ломают технику, чтобы не форсировать Днепр под Херсоном.