"В бункерах никогда не сидел". Песков нафантазировал об активности Путина

Российский диктатор Владимир Путин якобы был и остается активным и он "никогда не прятался в бункере".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Утверждения про двойников Путина - вранье, президент был и остается активен, ни в каких бункерах никогда не сидел", - заявил Песков. При этом он начал расхваливать здоровье диктатора, отметив, что его можно пожелать самому себе.