"В бункерах никогда не сидел". Песков нафантазировал об активности Путина

Российский диктатор Владимир Путин якобы был и остается активным и он "никогда не прятался в бункере".
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Утверждения про двойников Путина - вранье, президент был и остается активен, ни в каких бункерах никогда не сидел", - заявил Песков.
При этом он начал расхваливать здоровье диктатора, отметив, что его можно пожелать самому себе.
Напомним, ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечал, что Путин боится оказаться в зоне боевых действий, маршруты его визитов проходят далеко от линии фронта.
Также мы писали, что, по информации Центра, Путин отменяет свои заграничные визиты из-за страха быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда.
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