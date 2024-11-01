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"У многих будет тепло". Когда начнется отопительный сезон в Славянске

Отопительный сезон в Славянске начнется уже в скором времени (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, когда в городе начнется отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию чиновника в Facebook.

Когда начнется отопительный сезон в Славянске

По словам главы городской военной администрации, отопительный сезон 2024-2025 гг. в Славянске Краматорского района Донецкой области начнется до конца текущих суток - пятницы, 1 ноября.

"Сейчас газовики совместно с теплокоммунэнерго запускают котельные. Их у нас 35. До вечера обещают справиться с этой задачей. То есть, уже вечером сегодня у многих будет тепло", - рассказал он.

Лях уточнил, что речь идет о "многих", поскольку "бывают некоторые случаи" (технического характера).

"Завоздушение системы (когда в систему отопления попадает воздух и препятствует циркуляции воды, - Ред.) и прочее. Но держимся. Мы - вместе. Берегите себя", - подытожил он.

Отопительный сезон 2024-2025

Напомним, украинское правительство активно готовится к зимнему периоду, проводя ремонты и обновление инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивые поставки тепла и электроэнергии населению в условиях войны и угрозы обстрелов со стороны РФ.

Чиновники и энергетические компании работают над обеспечением запасов природного газа для отопительного сезона. Кроме того, еще летом были проведены ремонты и восстановление поврежденных российскими ударами объектов энергетической инфраструктуры.

Поскольку российские атаки на энергетические объекты остаются угрозой, принимаются меры по дополнительной защите ключевых элементов инфраструктуры, таких как ТЭС, ГЭС и подстанции. Особое внимание уделяется мерам по противовоздушной обороне (ПВО).

Ожидается, что тарифы на отопление и горячую воду на период 2024-2025 годов останутся стабильными. Государство продолжает поддерживать население путем предоставления субсидий на коммунальные услуги тем, кто в этом нуждается.

Читайте также, как подготовить батареи к отопительному сезону, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

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