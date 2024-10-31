В Украине активно начинается отопительный сезон, - Чернышов
В украинских городах активно начинается отопительный сезон. Тепло в домах – результат слаженного взаимодействия и командной работы всех работников энергетической отрасли.
Об этом заявил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .
Он отметил, что, несмотря на все атаки на газодобывающие объекты и массированные обстрелы ПХГ в апреле-августе этого года, группа "Нафтогаз" накопила достаточно газа для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2024/2025.
"С начала года компании группы - "Укргаздобыча" и "Укрнафта" - добыли более 7% больше газа, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, удалось восстановить добычу газа "Укрнефтебурением" на Сахалинском месторождении", - отметил Алексей Чернышов.
К тому же, по его словам, компания продолжает закупать газ на внутреннем рынке через Украинскую энергетическую биржу.
Во время отопительного сезона 2023/2024 годов Украина использовала 6,7 млрд куб. м газа из подземных хранилищ "Укртрансгаза". В этом году группа "Нефтегаз" рассчитывает примерно на такие же показатели.
Алексей Чернышев также сообщил, что "Нафтогаз Трейдинг" заключил договоры на поставку газа со всеми предприятиями теплокоммунэнерго, подавших соответствующие заявки.
"При этом мы продолжаем поставлять газ на условиях ПСО, поэтому цены на газ для предприятий ТКЭ, производителей электроэнергии и населения остаются неизменными до конца апреля 2025 года", – сказал он.
Глава "Нафтогаза" добавил, что специалисты "Газсетей" обеспечивают распределение газа и проводят техническое обслуживание сетей в многоквартирных домах, чтобы газоснабжение было безопасным и бесперебойным.
Напомним, стандартная дата начала отопительного сезона в Украине – 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.