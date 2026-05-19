Тюрьмы переполнены: в каких странах Европы больше всего заключенных

В целом по Европе количество заключенных на 100 имеющихся мест увеличилось с 94,7 до 95,2 в период с 31 января 2024 года по 31 января 2025 года. При этом ситуация в разных странах существенно отличается.

Где тюрьмы переполнены больше всего

Среди стран с населением более 500 тысяч человек 14 пенитенциарных систем заявили, что количество заключенных превышает количество доступных мест. Число тюремных администраций, сообщивших о серьезной переполненности, выросло с шести до девяти.

Лидерами по уровню переполненности камер стали:

Турция и Франция - по 131 заключенному на 100 мест;

Хорватия - 123;

Италия - 121;

Мальта - 118;

Кипр - 117;

Венгрия - 115;

Бельгия - 114;

Ирландия - 112.

Еще пять администраций заявили об умеренной переполненности: Финляндия (110), Греция (108), Шотландия (106), Северная Македония (104) и Швеция (103). На грани полной заполненности работают тюрьмы в Румынии, Португалии, Азербайджане, Англии и Уэльсе, Сербии, Чехии, Нидерландах, Дании и Швейцарии.

Фото: карта с показателями заключенных на 100 тысяч жителей (скриншот)

В каких странах самый высокий уровень заключения

По состоянию на 31 января 2025 года в 51 тюремной администрации государств-членов Совета Европы под стражей находился 1 107 921 человек. В среднем по континенту этот показатель составляет 110 заключенных на 100 тысяч жителей.

Самый высокий уровень заключения на 100 тысяч населения зафиксирован в таких странах:

Турция - 458;

Азербайджан - 271;

Республика Молдова - 245;

Грузия - 232;

Венгрия - 206.

При этом в некоторых странах за год зафиксирован резкий рост количества заключенных, в частности в Турции (+29%), Черногории (+22%) и Люксембурге (+20%).

В то же время уровень заключения существенно снизился лишь в пяти странах, среди которых лидирует Украина (-18%), а также Словакия (-16%), Грузия (-11%), Эстония (-9,8%) и Польша (-6%).

Доля иностранцев, женщин и пожилых людей

В среднем по Европе 17% заключенных не являются гражданами страны, в которой отбывают наказание (из них 27% - граждане ЕС). Самая высокая доля иностранных граждан зафиксирована в тюрьмах Люксембурга (78%), Швейцарии (73%) и Кипра (54%). Самая низкая - в Румынии (1,1%).

Каждый четвертый заключенный в Европе находится в статусе досудебного содержания под стражей. Самый высокий процент таких лиц в Албании (62%) и Черногории (53%), самый низкий - в Болгарии (7%).

Также исследование Совета Европы фиксирует тенденцию старения тюремного населения (доля лиц старше 65 лет выросла до 2,9%). Самый старый средний возраст заключенных зафиксирован в Италии и Португалии (42 года), самый молодой - в Молдове (30 лет).

Доля женщин среди заключенных незначительно выросла - с 4,8% до 5,2%. Больше всего женщин удерживается в тюрьмах Венгрии (8,8%) и Чехии (8,6%).

За какие преступления сидят чаще всего

Наиболее распространенными преступлениями, за которые отбывают наказание в европейских тюрьмах, остаются: