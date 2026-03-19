Тюлень-монах, тур и даже росомаха: 10 "украинских" животных, которые исчезли навсегда

Украинские земли когда-то были домом для десятков уникальных видов животных, часть из которых сегодня полностью исчезла. Причинами стали интенсивная охота, разрушение природных местообитаний и хозяйственная деятельность человека.

Главное:

Причины исчезновения видов: Главными факторами истребления уникальных животных в Украине стали активное хозяйствование человека, чрезмерная охота, разрушение естественных мест обитания и распространение огнестрельного оружия.

Главными факторами истребления уникальных животных в Украине стали активное хозяйствование человека, чрезмерная охота, разрушение естественных мест обитания и распространение огнестрельного оружия. Потеряны великаны степей и лесов: Полностью исчезли туры (последние убиты в XVII в.) и дикие лошади - тарпаны (последний умер в 1918 году). Также с территории Украины исчезли куланы и сайгаки (последний дикий представитель убит в 1898 году).

Полностью исчезли туры (последние убиты в XVII в.) и дикие лошади - тарпаны (последний умер в 1918 году). Также с территории Украины исчезли куланы и сайгаки (последний дикий представитель убит в 1898 году).

В Карпатах больше не водится козица (скальница), а в акватории Черного моря из-за охоты полностью истреблен тюлень-монах.

Атлантический осетр официально считается исчезнувшим в водах Украины. Также в истории остались такие виды как росомаха, полетуха (летяга) и пискуха степная. Примеры вымерших животных являются предупреждением для настоящего. Сейчас в особой защите и системной охране нуждаются редкие виды из Красной книги - бурый медведь и рысь евразийская.

Широкими степями Украины когда-то ходили тарпаны - дикие лошади, а в лесах жил тур - дикий бык, предок современного крупного рогатого скота. Эти и другие виды были важными элементами природных экосистем, формировали равновесие и биоразнообразие наших ландшафтов.

Сегодня эти виды остались только в истории, фольклоре и научных описаниях. Во Всемирном фонде природы WWF-Украина отмечают: исчезновение этих животных - результат длительного воздействия человека на природу.

Активное хозяйствование без учета потребностей других жителей этих земель, чрезмерная охота и разрушение естественных мест обитания привели к полному уничтожению и исчезновению этих и многих других уникальных существ.

Топ-10 животных вымерших животных, которые когда-то жили в Украине

Тур (Bos primigenius)

Предок быка домашнего, когда-то населял украинские степь, лесостепь и леса. Считался охотничьим животным.

Туры были одними из крупнейших травоядных животных голоцена: быки достигали 180 см в холке и весили до 1000 кг. Характерной чертой тура были его массивные, изогнутые в форме чаши рога, длина которых достигала 70 сантиметров. Внешний вид дикого быка также дополняла заметная грива.

В украинской мифологии и фольклоре тур часто символизировал силу, отвагу, а также плодородие и любовь. Наследие туров запечатлелось в украинской топонимике: корень "тур" до сих пор звучит в названиях многих городов, сел и рек (например город Турка на Львовщине, или река Турья на Закарпатье).

О чрезвычайной силе этих великанов свидетельствуют и летописи, где часто упоминается охота киевских князей на туров. В частности, князь Владимир Мономах в воспоминаниях о своей охоте описывал опасное столкновение: "Два тура подняли на рога меня вместе с конем".

Дикие туры постепенно исчезали из-за охоты и интенсивной вырубки лесов и освоения земель человеком. Тур был полностью истреблен на территории Украины в XVII веке.

Тарпан (Equus ferus ferus)

Тарпан отличался небольшими размерами (высота в холке составляла 107-130 см). Характерными чертами животного были темный "ремень" вдоль позвоночника, отсутствие челки и прямая, неповислая грива.

Это был травоядный вид, который в прошлом был достаточно распространен в степных и лесостепных зонах Европы. В то же время из-за значительного вреда, который дикие лошади наносили сельскохозяйственным посевам, их начали целенаправленно уничтожать.

В начале XVII века в отдельных европейских городах действовали специальные отряды стрелков, которые охотились на диких лошадей, опустошавших поля.

Эта дикая лошадь когда-то была широко распространена и в степях Украины, однако распашка степей и хозяйственная деятельность привели к полному исчезновению вида.

Последнего дикого тарпана в Украине отловили в 1886 году возле села Нововоронцовка на Херсонщине, а в 1918 году в имении близ Миргорода (Полтавщина) умер последний представитель этого вида.

Росомаха (Gulo gulo)

До конца XIX - начала XX века этот вид встречался на Подолье, Приднепровье и Полесье, однако полностью исчез вследствие длительного преследования человеком.

Фото: Росомаха (Zefram/wikimedia.org)

Последняя дикая особь была застрелена в 1880 году вблизи Канева.

Тюлень-монах (Monachus monachus)

Тюлень-монах - редкое морское млекопитающее, распространенное в Средиземном море и прилегающих районах Атлантики. В то же время в пределах украинской морской акватории этот вид считается исчезнувшим.

Фото: Тюлень-монах (G.dallorto / wikimedia.org)

До 1950-1970-х годов тюлень-монах встречался в Черном море, в частности у побережья Крыма, однако был полностью истреблен из-за интенсивной охоты ради кожи, жира и мяса.

Длина тела взрослых особей может достигать 275 см, а масса - около 300 кг и более.

Осетр атлантический (Acipenser sturio)

Международный союз охраны природы (IUCN) признал осетровых самой уязвимой группой видов в мире: до 23 из 26 видов находятся на грани исчезновения .

Исторически в водах Украины обитали шесть видов осетровых: белуга обыкновенная, севрюга обыкновенная, стерлядь пресноводная, осетр руський, осетр атлантический и осетр шип. Все они занесены в Красную книгу Украины.

В то же время осетр атлантический (Acipenser sturio) сейчас считается исчезнувшим на территории нашей страны.

Основными причинами стремительного сокращения популяций осетровых являются браконьерство, разрушение естественных мест нереста и строительство плотин, которые блокируют их миграционные пути.

Сайгак (Saiga tatarica)

Исторически сайгаки населяли обширные территории степей и полупустынь Евразии - от предгорий Карпат и Кавказа до Джунгарии и Монголии. Сейчас их ареал значительно сократился: сайгаки сохранились преимущественно в Казахстане, Узбекистане, с заходами на территорию Туркменистана, в Монголии.

В прошлом сайгак широко заселял украинские степи - от Дона до Карпат (в частности степь Пантелиха) и даже доходил до окрестностей Киева. Однако в XIX веке вид полностью исчез на территории Украины.

Фото: Сайга (Andrey Giljov / wikimedia.org)

Основной причиной стало интенсивное преследование человеком, в частности из-за распространения огнестрельного оружия.

Последний дикий представитель вида был убит в 1898 году возле села Преображенка, в 43 км от Аскании-Нова.

Сегодня в полусвободных условиях сайгаков содержат в биосферном заповеднике "Аскания-Нова".

Кулан (Equus hemionus)

Кулан внешне напоминает африканского осла, хотя имеет много общих черт с лошадью - именно поэтому его часто называют "полуосликом". В отличие от осла, кулан никогда не поддавался приручению.

Долгое время кулан был важным промышленным видом. Его шкура высоко ценилась - из нее изготавливали дорогой сафьян (шагрень - мелкозернистая кожа с характерной текстурой).

Фото: Кулан (Michael Oppermann / wikimedia.org)

Мясо и жир использовали в пищу, а в народной медицине печени и жиру куланов приписывали лечебные свойства.

В результате интенсивного использования и освоения территорий человеком куланы были вытеснены из многих мест. В некоторых регионах их полностью истребили, в других - они стали крайне редкими.

С территории Украины этот вид исчез примерно в XVII веке.

Козица, или скальщица (Rupicapra rupicapra)

Козицу также называют "скальницей" или "горной серной" - эти названия отражают ее распространение в скальных и горных местностях, в частности в Пиренеях, Альпах, Карпатах и на Кавказе.

В XVII-XIX веках козица обыкновенная была распространена во многих частях Карпатского хребта, а еще в начале XX века ее фиксировали и на территории Буковины.

Фото: Козица (Boskar / wikimedia.org)

Впрочем, примерно сто лет назад этот вид исчез из Украинских Карпат. По воспоминаниям местных жителей, последняя козица в Горганах, на горе Сивуля, была застрелена во время Первой мировой войны.

Летяга (Pteromys volans)

Летяга обыкновенная, - это вид грызунов рода полетюха (Pteromys) семейства виверровых (Sciuridae). Она имеет кожную мембрану, которая простирается между передними и задними конечностями и позволяет ей планировать в воздухе.

В то же время, в отличие от некоторых других видов летяг, у летучей мыши отсутствует мембрана между задними конечностями и основанием хвоста.

Фото: Летяга (A.Popov / wikimedia.org)

В краеведческих и зоологических трудах XVIII - начала XX века этот вид упоминался для северных регионов Украины, в частности Сумщины и Черниговщины.

Пищуха степная (Ochotona pusilla)

Этот вид грызунов - самый западный по своему ареалу представитель пищух. В исторические времена (до XIX века) он жил на территории Украины, что подтверждают остеологические находки, в частности на Полтавщине.

В древности этот вид был известен под названием "чекалка", а впоследствии его стали называть "земляным зайцем".

Почему это важно знать сегодня?

Эти примеры демонстрируют, насколько уязвима природа перед влиянием человека.

Во Всемирном фонде природы WWF-Украина отмечают: от решений, которые мы принимаем сегодня, зависит, удастся ли сохранить другие виды, которые до сих пор существуют в дикой природе.

Исчезновение видов в прошлом - это не только история, но и предупреждение для современности. Сегодня под особой охраной находятся крупные хищники, которые играют ключевую роль в природных экосистемах.

Речь идет, в частности, о буром медведе и рыси евразийской - редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины и международные природоохранные списки МСОП (IUCN).

Они также охраняются в рамках Бернской и Карпатской конвенций, а на уровне Европейского союза - Оселищной директивой. Медведь бурый и рысь евразийская - одни из видов, которыми занимается WWF-Украина, ведь сегодня они требуют особого внимания и системной защиты.