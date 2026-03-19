ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Тюлень-монах, тур и даже росомаха: 10 "украинских" животных, которые исчезли навсегда

10:50 19.03.2026 Чт
8 мин
Знали ли вы, что еще 150 лет назад на Полтавщине жили "земляные зайцы", а возле Канева можно было встретить росомаху?
aimg Турликьян Татьяна
Фото: в Украине когда-то водились росомахи (Getty Images)

Украинские земли когда-то были домом для десятков уникальных видов животных, часть из которых сегодня полностью исчезла. Причинами стали интенсивная охота, разрушение природных местообитаний и хозяйственная деятельность человека.

Какие именно животные исчезли с территории Украины, почему это произошло и какие выводы стоит сделать - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: В Карпатах заметили "дикую козу": редкие кадры из фотоловушки (видео)

Главное:

  • Причины исчезновения видов: Главными факторами истребления уникальных животных в Украине стали активное хозяйствование человека, чрезмерная охота, разрушение естественных мест обитания и распространение огнестрельного оружия.
  • Потеряны великаны степей и лесов: Полностью исчезли туры (последние убиты в XVII в.) и дикие лошади - тарпаны (последний умер в 1918 году). Также с территории Украины исчезли куланы и сайгаки (последний дикий представитель убит в 1898 году).
  • Потери горной и водной фауны: В Карпатах больше не водится козица (скальница), а в акватории Черного моря из-за охоты полностью истреблен тюлень-монах.
  • Исчезнувшие рыбы и грызуны: Атлантический осетр официально считается исчезнувшим в водах Украины. Также в истории остались такие виды как росомаха, полетуха (летяга) и пискуха степная.
  • Современные угрозы: Примеры вымерших животных являются предупреждением для настоящего. Сейчас в особой защите и системной охране нуждаются редкие виды из Красной книги - бурый медведь и рысь евразийская.

Широкими степями Украины когда-то ходили тарпаны - дикие лошади, а в лесах жил тур - дикий бык, предок современного крупного рогатого скота. Эти и другие виды были важными элементами природных экосистем, формировали равновесие и биоразнообразие наших ландшафтов.

Сегодня эти виды остались только в истории, фольклоре и научных описаниях. Во Всемирном фонде природы WWF-Украина отмечают: исчезновение этих животных - результат длительного воздействия человека на природу.

Активное хозяйствование без учета потребностей других жителей этих земель, чрезмерная охота и разрушение естественных мест обитания привели к полному уничтожению и исчезновению этих и многих других уникальных существ.

Топ-10 животных вымерших животных, которые когда-то жили в Украине

Тур (Bos primigenius)

Предок быка домашнего, когда-то населял украинские степь, лесостепь и леса. Считался охотничьим животным.

Туры были одними из крупнейших травоядных животных голоцена: быки достигали 180 см в холке и весили до 1000 кг. Характерной чертой тура были его массивные, изогнутые в форме чаши рога, длина которых достигала 70 сантиметров. Внешний вид дикого быка также дополняла заметная грива.

В украинской мифологии и фольклоре тур часто символизировал силу, отвагу, а также плодородие и любовь. Наследие туров запечатлелось в украинской топонимике: корень "тур" до сих пор звучит в названиях многих городов, сел и рек (например город Турка на Львовщине, или река Турья на Закарпатье).

О чрезвычайной силе этих великанов свидетельствуют и летописи, где часто упоминается охота киевских князей на туров. В частности, князь Владимир Мономах в воспоминаниях о своей охоте описывал опасное столкновение: "Два тура подняли на рога меня вместе с конем".

Дикие туры постепенно исчезали из-за охоты и интенсивной вырубки лесов и освоения земель человеком. Тур был полностью истреблен на территории Украины в XVII веке.

Тарпан (Equus ferus ferus)

Тарпан отличался небольшими размерами (высота в холке составляла 107-130 см). Характерными чертами животного были темный "ремень" вдоль позвоночника, отсутствие челки и прямая, неповислая грива.

Это был травоядный вид, который в прошлом был достаточно распространен в степных и лесостепных зонах Европы. В то же время из-за значительного вреда, который дикие лошади наносили сельскохозяйственным посевам, их начали целенаправленно уничтожать.

В начале XVII века в отдельных европейских городах действовали специальные отряды стрелков, которые охотились на диких лошадей, опустошавших поля.

Эта дикая лошадь когда-то была широко распространена и в степях Украины, однако распашка степей и хозяйственная деятельность привели к полному исчезновению вида.

Последнего дикого тарпана в Украине отловили в 1886 году возле села Нововоронцовка на Херсонщине, а в 1918 году в имении близ Миргорода (Полтавщина) умер последний представитель этого вида.

Росомаха (Gulo gulo)

До конца XIX - начала XX века этот вид встречался на Подолье, Приднепровье и Полесье, однако полностью исчез вследствие длительного преследования человеком.

Фото: Росомаха (Zefram/wikimedia.org)

Последняя дикая особь была застрелена в 1880 году вблизи Канева.

Тюлень-монах (Monachus monachus)

Тюлень-монах - редкое морское млекопитающее, распространенное в Средиземном море и прилегающих районах Атлантики. В то же время в пределах украинской морской акватории этот вид считается исчезнувшим.

Фото: Тюлень-монах (G.dallorto / wikimedia.org)

До 1950-1970-х годов тюлень-монах встречался в Черном море, в частности у побережья Крыма, однако был полностью истреблен из-за интенсивной охоты ради кожи, жира и мяса.

Длина тела взрослых особей может достигать 275 см, а масса - около 300 кг и более.

Осетр атлантический (Acipenser sturio)

Международный союз охраны природы (IUCN) признал осетровых самой уязвимой группой видов в мире: до 23 из 26 видов находятся на грани исчезновения .

Исторически в водах Украины обитали шесть видов осетровых: белуга обыкновенная, севрюга обыкновенная, стерлядь пресноводная, осетр руський, осетр атлантический и осетр шип. Все они занесены в Красную книгу Украины.

В то же время осетр атлантический (Acipenser sturio) сейчас считается исчезнувшим на территории нашей страны.

Основными причинами стремительного сокращения популяций осетровых являются браконьерство, разрушение естественных мест нереста и строительство плотин, которые блокируют их миграционные пути.

Сайгак (Saiga tatarica)

Исторически сайгаки населяли обширные территории степей и полупустынь Евразии - от предгорий Карпат и Кавказа до Джунгарии и Монголии. Сейчас их ареал значительно сократился: сайгаки сохранились преимущественно в Казахстане, Узбекистане, с заходами на территорию Туркменистана, в Монголии.

В прошлом сайгак широко заселял украинские степи - от Дона до Карпат (в частности степь Пантелиха) и даже доходил до окрестностей Киева. Однако в XIX веке вид полностью исчез на территории Украины.

Фото: Сайга (Andrey Giljov / wikimedia.org)

Основной причиной стало интенсивное преследование человеком, в частности из-за распространения огнестрельного оружия.

Последний дикий представитель вида был убит в 1898 году возле села Преображенка, в 43 км от Аскании-Нова.

Сегодня в полусвободных условиях сайгаков содержат в биосферном заповеднике "Аскания-Нова".

Кулан (Equus hemionus)

Кулан внешне напоминает африканского осла, хотя имеет много общих черт с лошадью - именно поэтому его часто называют "полуосликом". В отличие от осла, кулан никогда не поддавался приручению.

Долгое время кулан был важным промышленным видом. Его шкура высоко ценилась - из нее изготавливали дорогой сафьян (шагрень - мелкозернистая кожа с характерной текстурой).

Фото: Кулан (Michael Oppermann / wikimedia.org)

Мясо и жир использовали в пищу, а в народной медицине печени и жиру куланов приписывали лечебные свойства.

В результате интенсивного использования и освоения территорий человеком куланы были вытеснены из многих мест. В некоторых регионах их полностью истребили, в других - они стали крайне редкими.

С территории Украины этот вид исчез примерно в XVII веке.

Козица, или скальщица (Rupicapra rupicapra)

Козицу также называют "скальницей" или "горной серной" - эти названия отражают ее распространение в скальных и горных местностях, в частности в Пиренеях, Альпах, Карпатах и на Кавказе.

В XVII-XIX веках козица обыкновенная была распространена во многих частях Карпатского хребта, а еще в начале XX века ее фиксировали и на территории Буковины.

Фото: Козица (Boskar / wikimedia.org)

Впрочем, примерно сто лет назад этот вид исчез из Украинских Карпат. По воспоминаниям местных жителей, последняя козица в Горганах, на горе Сивуля, была застрелена во время Первой мировой войны.

Летяга (Pteromys volans)

Летяга обыкновенная, - это вид грызунов рода полетюха (Pteromys) семейства виверровых (Sciuridae). Она имеет кожную мембрану, которая простирается между передними и задними конечностями и позволяет ей планировать в воздухе.

В то же время, в отличие от некоторых других видов летяг, у летучей мыши отсутствует мембрана между задними конечностями и основанием хвоста.

Фото: Летяга (A.Popov / wikimedia.org)

В краеведческих и зоологических трудах XVIII - начала XX века этот вид упоминался для северных регионов Украины, в частности Сумщины и Черниговщины.

Пищуха степная (Ochotona pusilla)

Этот вид грызунов - самый западный по своему ареалу представитель пищух. В исторические времена (до XIX века) он жил на территории Украины, что подтверждают остеологические находки, в частности на Полтавщине.

В древности этот вид был известен под названием "чекалка", а впоследствии его стали называть "земляным зайцем".

Почему это важно знать сегодня?

Эти примеры демонстрируют, насколько уязвима природа перед влиянием человека.

Во Всемирном фонде природы WWF-Украина отмечают: от решений, которые мы принимаем сегодня, зависит, удастся ли сохранить другие виды, которые до сих пор существуют в дикой природе.

Исчезновение видов в прошлом - это не только история, но и предупреждение для современности. Сегодня под особой охраной находятся крупные хищники, которые играют ключевую роль в природных экосистемах.

Речь идет, в частности, о буром медведе и рыси евразийской - редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины и международные природоохранные списки МСОП (IUCN).

Они также охраняются в рамках Бернской и Карпатской конвенций, а на уровне Европейского союза - Оселищной директивой. Медведь бурый и рысь евразийская - одни из видов, которыми занимается WWF-Украина, ведь сегодня они требуют особого внимания и системной защиты.

Читайте также: Бежать или замереть: как выжить при встрече с медведем в Карпатах
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Экология Животные
Новости
В трех районах Одессы повреждены дома и общежитие: фото последствий ночной атаки РФ
В трех районах Одессы повреждены дома и общежитие: фото последствий ночной атаки РФ
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО