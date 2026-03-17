Бежать или замереть: как выжить при встрече с медведем в Карпатах

В Украинских Карпатах насчитывается около 350 бурых медведей, которые все чаще появляются вблизи туристических маршрутов. Несмотря на внушительные размеры, этот хищник способен догнать человека за считанные секунды.

Почему медведица с малышами является наиболее опасной, как правильно отступать и что делать, если хищник начал приближаться - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Поведение при встрече: в случае встречи с медведем следует сохранять спокойствие, не убегать и медленно отступать, избегая резких движений и шума.

медведи могут развивать скорость до 50 км/ч, поэтому бегство только повышает риск опасной ситуации.

бурый медведь обычно избегает людей и не рассматривает их как добычу, но может атаковать, если чувствует угрозу - особенно медведица с малышами.

основная популяция сосредоточена в Карпатах, где сейчас насчитывается около 350 особей, иногда животных фиксируют и на Полесье.

вид занесен в Красную книгу Украины.

как избежать встречи: в местах обитания медведей советуют двигаться по тропам, создавать умеренный шум и не оставлять еду или мусор.

Бурый медведь (Ursus arctos) - самый крупный хищник фауны Украины. Самцы могут весить до 300 кг и более, самки - до 200 кг. Несмотря на значительные размеры, медведи способны развивать скорость до 50 км/ч на коротких дистанциях, хорошо лазают по деревьям.

Медведь отличается значительной силой, скоростью и ловкостью, которые значительно превышают человеческие возможности.

Фото: медвежонок в Карпатах (WWF-Украина, Ужанский НПП)

Сейчас, по официальным оценкам, в Украинских Карпатах обитает около 350 бурых медведей. В последние годы их также периодически фиксируют на территории Полесья.

Опасен ли медведь для человека?

Медведь не рассматривает человека как добычу и не ищет возможности для нападения. В то же время он может представлять опасность, если чувствует угрозу для себя или своего потомства. В большинстве случаев медведи избегают встреч с людьми, если заранее почувствуют их присутствие.

Впрочем, есть ситуации, когда риск значительно возрастает - в частности, если вы оказались вблизи медведицы с медвежатами. В таком случае самка воспринимает любое существо как угрозу и может защищать потомство.

Фото: медведица в Карпатах (WWF-Украина, Ужанский НПП)

"В целом бурый медведь не является агрессивным. Чаще всего основное правило в лесу - надо громко себя вести: животное слышит вас заранее и не будет идти навстречу с человеком, оно издалека отойдет и будет держать дистанцию. Если самка с малышами - она очень агрессивна. Если видите медвежонка, ни в коем случае не подходите и не фотографируйтесь - надо тихонько отходить, чтобы не испугать малыша и он не начал звать на помощь медведицу", - подчеркивает Игорь Дикий, зоолог, менеджер проектов "Редкие виды" Всемирного фонда природы WWF-Украина.

Как вести себя в лесу, где обитают крупные хищники?

Передвигайтесь по тропинкам. Так медведи понимают, что это территория, которой пользуются люди, и обычно избегают таких мест.

Старайтесь держаться открытых мест, избегайте длительного продвижения через ягодники или кустарники с ограниченным полем зрения в местах возможного скопления медведей. Необходимо также помнить, что уровень опасности повышается в темное время суток.

Не подходите к тушам умерших крупных животных.

Создавайте умеренный шум. Разговаривайте или напевайте - это поможет животным заблаговременно услышать вас и не приближаться.

Не привлекайте животных едой. Не оставляйте объедки или мусор в лесу - их запах может привлечь внимание диких животных. Даже закопанные органические остатки будут привлекать медведя.

При обустройстве лагеря или временной ночевки необходимо убедиться, что вблизи выбранного места нет следов жизнедеятельности медведя (отпечатков лап, экскрементов или ободранной коры на деревьях). Если возможно, лучше избегать ночевки на необустроенных стоянках в местах пребывания медведей. Палатки надо ставить на открытых местах с достаточным обзором.

Почему медведи приближаются к человеческим поселениям?

Медведи могут появляться вблизи сел и городов по нескольким причинам:

Приближение человека к дикой природе. Развитие населенных пунктов и транспортной инфраструктуры приводит к тому, что жилье людей все чаще граничит с лесами.

Фрагментация поселений. Природные территории сокращаются и разделяются, из-за чего животным становится сложнее находить достаточно пищи в дикой природе.

Легкий доступ к добыче. Незащищенные домашние животные на пастбищах могут привлекать хищников, потому что являются для них легкой добычей.

Источники пищи возле домов. Огороды, сады и остатки пищи могут привлекать животных, особенно весной, когда они истощены после зимы.

Мусорные свалки. Неорганизованные или открытые свалки становятся постоянным и легкодоступным источником корма.

Что делать если вы таки встретились с медведем?

Фото: что делать, если встретили медведя (инфографика WWF-Украина, Ужанский НПП)

Эксперты WWF-Украина при встрече с медведем советуют действовать следующим образом:

Сохраняйте спокойствие. Не пытайтесь сразу бежать и убегать - медведи способны бежать быстро и в течение длительного времени. Даже очень хорошо физически подготовленному человеку будет трудно соревноваться с ними.

Медленно отступайте. Не поворачиваясь спиной, неспешно отступайте на безопасное расстояние.

Избегайте резких движений и шума. Не паникуйте, не кричите и не пытайтесь отпугнуть животное камнями, палками или другими предметами - реакция медведя может быть непредсказуемой.

При необходимости отвлеките внимание. Можно осторожно оставить перед собой вещь (например, шапку или куртку), чтобы на короткое время заинтересовать животное. Пока животное будет исследовать незнакомую для него вещь, у вас будет время отойти от него на безопасное расстояние.