Type-C и кондиционер в плацкарте. УЗ показала обновленные вагоны, в которых уже можно ездить

Строительство новых вагонов УЗ

Напомним, ранее мы рассказывали, что АО "Укрзализныця" системно работает над обновлением пассажирского подвижного состава, поэтому сейчас в Украине идет строительство 66 вагонов, первые из которых выйдут на свои рейсы уже этой осенью.

В новую партию войдут: купейные вагоны, вагоны СВ (спальные вагоны первого класса), вагоны для лиц с инвалидностью и плацкартные вагоны.

При этом все вагоны будут иметь уже базовый набор удобств.

Кроме того, после длительного процесса по настройке и тестированию "Укрзализныця" запустила Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+.

В компании объяснили, что введение новой услуги было одной из приоритетных задач, ведь сегодня людям важно оставаться онлайн.

Читайте также, в каких именно поездах "Укрзализныци" есть Wi-Fi.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.