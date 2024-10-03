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Type-C і кондиціонер у плацкарті. УЗ показала оновлені вагони, в яких вже можна їздити

УЗ модернізувала нову партію плацкартних вагонів (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Від початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" відновила вже 33 пасажирські вагони, 29 з яких - плацкартні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що змінюється у вагонах УЗ після модернізації

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", нещодавно модернізували ще 4 плацкартних вагони. Уточнюється, що всі роботи було виконано в Україні - на власних потужностях УЗ.

Плацкартний вагон після модернізації - як новенький (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Сьогодні вагони з цієї партії вирушать у перший рейс у складі поїзда №7/8 "Київ - Чернівці". Відтепер він буде повністю укомплектований модернізованими плацкартними вагонами, вартість проїзду в яких залишиться без змін. Оновлюємо рухомий склад за графіком", - наголосили у компанії.

У такому плацкарті пасажирам має бути комфортно (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Зазначається, що в межах модернізації у вагонах УЗ було:

  • оновлено інтер'єр, екстер'єрне лакове покриття та всі табло
  • облаштовано систему кондиціювання
  • встановлено вакуумні туалети
  • додано маркування шрифтом Брайля
  • оновлено освітлення та індивідуальне керування ним
  • розміщено біля місць пасажирів стандартні розетки, порти USB та Type-C

Результат модернізації вагонів УЗ (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Насамкінець повідомляється, що ці вагони було укомплектовано новими матрацами та подушками.

Допис прес-служби УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Будівництво нових вагонів УЗ

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що АТ "Укрзалізниця" системно працює над оновленням пасажирського рухомого складу, тож зараз в Україні триває будівництво 66 вагонів, перші з яких вийдуть на свої рейси вже цієї осені.

До нової партії увійдуть: купейні вагони, вагони СВ (спальні вагони першого класу), вагони для осіб з інвалідністю та плацкартні вагони.

При цьому всі вагони будуть мати вже базовий набір зручностей.

Крім того, після тривалого процесу з налаштування та тестування, "Укрзалізниця" запустила Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+.

У компанії пояснили, що впровадження нової послуги було одним із пріоритетних завдань, адже сьогодні людям важливо залишатися онлайн.

Читайте також, в яких саме поїздах "Укрзалізниці" є Wi-Fi.

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