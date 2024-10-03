Type-C і кондиціонер у плацкарті. УЗ показала оновлені вагони, в яких вже можна їздити

Від початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" відновила вже 33 пасажирські вагони, 29 з яких - плацкартні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Згідно з інформацією "Укрзалізниці", нещодавно модернізували ще 4 плацкартних вагони. Уточнюється, що всі роботи було виконано в Україні - на власних потужностях УЗ.
Плацкартний вагон після модернізації - як новенький (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Сьогодні вагони з цієї партії вирушать у перший рейс у складі поїзда №7/8 "Київ - Чернівці". Відтепер він буде повністю укомплектований модернізованими плацкартними вагонами, вартість проїзду в яких залишиться без змін. Оновлюємо рухомий склад за графіком", - наголосили у компанії.
У такому плацкарті пасажирам має бути комфортно (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Зазначається, що в межах модернізації у вагонах УЗ було:
Результат модернізації вагонів УЗ (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Насамкінець повідомляється, що ці вагони було укомплектовано новими матрацами та подушками.
Допис прес-служби УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що АТ "Укрзалізниця" системно працює над оновленням пасажирського рухомого складу, тож зараз в Україні триває будівництво 66 вагонів, перші з яких вийдуть на свої рейси вже цієї осені.
До нової партії увійдуть: купейні вагони, вагони СВ (спальні вагони першого класу), вагони для осіб з інвалідністю та плацкартні вагони.
При цьому всі вагони будуть мати вже базовий набір зручностей.
Крім того, після тривалого процесу з налаштування та тестування, "Укрзалізниця" запустила Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+.
У компанії пояснили, що впровадження нової послуги було одним із пріоритетних завдань, адже сьогодні людям важливо залишатися онлайн.
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