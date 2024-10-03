Type-C і кондиціонер у плацкарті. УЗ показала оновлені вагони, в яких вже можна їздити

Будівництво нових вагонів УЗ

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що АТ "Укрзалізниця" системно працює над оновленням пасажирського рухомого складу, тож зараз в Україні триває будівництво 66 вагонів, перші з яких вийдуть на свої рейси вже цієї осені.

До нової партії увійдуть: купейні вагони, вагони СВ (спальні вагони першого класу), вагони для осіб з інвалідністю та плацкартні вагони.

При цьому всі вагони будуть мати вже базовий набір зручностей.

Крім того, після тривалого процесу з налаштування та тестування, "Укрзалізниця" запустила Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+.

У компанії пояснили, що впровадження нової послуги було одним із пріоритетних завдань, адже сьогодні людям важливо залишатися онлайн.

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