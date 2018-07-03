ООС взяли під контроль дороги в районі звільненого Золотого-4

Також українські військовослужбовці побудували нові опорні пункти в Луганській області

Українські військовослужбовці побудували нові опорні пункти і взяли під контроль дороги біля населеного пункту Золоте-4 в Луганській області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби операції Об'єднаних сил на сторінці в Fcebook.

Як повідомляється, військовослужбовці окремої механізованої бригади на напрямку Попасна-Первомайське, розвиваючи оборонні позиції, вдосконалили і розвинули займане тактичне положення. Так, повідомляється, що вони утворили нові опорні пункти та інші елементи бойового порядку, які в подальшому складуть повноцінну смугу забезпечення.

Крім того, як повідомляється, ООС взяли під контроль дороги, якими раніше могли переміщатися диверсійно-розвідувальні групи і контрабанда. Вже зараз такі дії неможливі.

"Для населення Золотого-4 направляється гуманітарна та соціальна допомога, розпочато вирішення індивідуальних запитів їхніх мешканців", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, підрозділи ООС в кінці червня звільнили і взяли під контроль населений пункт Золоте-4.

Раніше, 27 червня, в результаті обстрілу бойовиків були пошкоджені житлові і господарські будинки в н. п. Золоте-4.

Тоді наголошувалося, що в результаті ведення вогню противника пошкодження отримали житлові і господарські будинки в населеному пункті Золоте-4. За фактом пошкодження будівель Національною поліцією розпочато кримінальні виробництва.

Нагадаємо, бойовики за минулу добу 21 раз обстріляли позиції українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил.