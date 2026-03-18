ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В ООН бьют тревогу из-за повышения смертности детей в мире: Украина в списке

04:39 18.03.2026 Ср
2 мин
Смертность детей до 5 лет в Украине больше втрое, чем показатели ряда стран
aimg Маловичко Юлия
В ООН бьют тревогу из-за повышения смертности детей в мире: Украина в списке Фото: дети дошкольного возраста (Getty Images)

Согласно отчету Организации Объединенных Наций, снижение детской смертности во всем мире замедлилось, а в некоторых местах даже остановилось. В список стран с плачевной ситуацией по смертности детей вошла Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Читайте также: "Демографическая пропасть". Либанова оценила потери Украины из-за войны

Смертность детей начала расти с 2015 года

Согласно анализу, опубликованному во вторник поздно вечером учреждениями ООН, которые оценивают детскую и подростковую смертность, в 2024 году почти 7 миллионов человек умерли, не достигнув 25 лет, из них 4,9 миллиона детей умерли до 5 лет.

Аналитики отмечают, что прогресс в снижении смертности детей стал медленным и неравномерным, со значительным замедлением, начиная с 2015 года. Эта тенденция была стабильной в большинстве регионов мира.

В списке высокой смертности - Украина

Эксперты пришли к выводу, что почти три из каждых четырех смертей произошли в странах Африки к югу от Сахары или Южной Азии.

Также оказалось, что молодежь, которая живет в странах, находящихся в "нестабильных и пораженных конфликтами ситуациях", втрое чаще умирает до 5 лет, чем молодежь, которая вырастает в других странах.

Среди стран, которые в этом году попали в эту категорию, - Афганистан, Гаити, Судан и Украина, а также территории Западного берега и Газы на Ближнем Востоке.

В общем, умирает больше мальчиков, чем девочек, и смертность среди мужчин также снижается медленнее, чем среди женщин, особенно среди молодежи.

Еще известно, что уровень смертности среди мужчин в возрасте от 20 до 24 лет снизился лишь на 26%, тогда как среди женщин этого возрастного диапазона он снизился на 43%.

Авторы отчета отмечают, что дальнейший прогресс в снижении смертности детей невозможен без обновления обязательств, устойчивого инвестирования и целенаправленных вмешательств.

Важно относительно Украины, отчет американской разведки показал - у нас самая маленькая рождаемость и самая большая смертность в мире. На втором месте по смертности в мире Литва.

Также еще год назад предполагалось, что Украина может потерять около 10 миллионов человек в результате полномасштабной войны со страной-агрессором.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ООН анализ Дети
Новости
СМИ анонсируют миссию ЕС на "Дружбу" завтра: будут ли эксперты из Венгрии и Словакии
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО