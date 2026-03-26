Тянула за капюшон и кричала: во Львове со скандалом уволили воспитательницу детсада
Во Львове разгорелся скандал вокруг детского сада №127. Воспитательницу заведения уволили после обнародования видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с воспитанниками во время прогулки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LVIV.MEDIA.
Главное:
- Во львовском детском саду №127 воспитательница таскала детей за одежду и кричала на них во время прогулки.
- Видео инцидента сняли случайные свидетели из соседнего дома.
- В горсовете подтвердили факт нарушения и уволили женщину с должности.
- Материалы дела готовят для передачи в полицию из-за применения силы к воспитанникам.
Детали инцидента на видео
Видеодоказательство сняла жительница соседнего дома со своего балкона. На кадрах видно, как работница садика агрессивно кричит на детей, пытаясь выстроить их парами и заставить "держать линию".
Во время прогулки женщина прибегла к физической силе:
- начала тянуть за одежду одного из мальчиков;
- схватила ребенка за капюшон с криком: "Ты ходить умеешь? Я тебя спрашиваю";
- силой потянула ребенка вперед, из-за чего девочка, которая шла с ним в паре, упала на землю.
Воспитательница сопровождала свои действия постоянным криком, требуя от малышей беспрекословного послушания и синхронного движения по двору.
Реакция городских властей и полиции
На обнародованные кадры оперативно отреагировали в профильном департаменте мэрии. Директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк назвал фрагмент на видео "ужасным" и подтвердил, что событие действительно имело место в указанном саду.
На видео отреагировали представители местной власти (скриншот: lviv.media)
По словам чиновника, воспитательница немедленно уволена с должности. Также администрация заведения завершает оформление необходимых документов. Все материалы по инциденту передают в полицию для правовой оценки действий экс-работницы.
"Такие работники не могут работать с детьми", - написал Закалюк.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине ужесточили правила трудоустройства в образовании. Отныне все кандидаты на должности учителей и воспитателей должны подтверждать отсутствие судимости и правонарушений, связанных с насилием или буллингом. Цель изменений - не допустить к работе с детьми лиц, которые могут представлять угрозу.
