Twitter уравнял стоимость подписки для Android и iOS: сколько будет стоить

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter .

Таким образом, галочка верификации в Twitter стала доступна всем пользователям, которые согласятся заплатить за нее 11 долларов в месяц.

В то же время компания ввела также и более дешевый годовой план подписки, который будет стоить 84 доллара, в этом случае месячная подписка для пользователей получается 8 долларов.

Синяя галочка раньше была бесплатной для подтвержденных аккаунтов политиков, известных личностей, журналистов и других публичных деятелей. Однако теперь после оплаты подписки все функции Twitter Blue станут доступны все немедленно, за исключением синей отметки, для появления которой может потребоваться некоторое время, чтобы убедиться, что учетные записи, на которые вы подписались, отвечают всем требованиям.