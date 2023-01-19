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Twitter уравнял стоимость подписки для Android и iOS: сколько будет стоить

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США, Четверг 19 января 2023 16:58
Twitter уравнял стоимость подписки для Android и iOS: сколько будет стоить Фото: Twitter уравнял стоимость подписки для Android и iOS (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Компания Twitter уравняла стоимость подписки на Twitter Blue для пользователей Android и iOS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

Таким образом, галочка верификации в Twitter стала доступна всем пользователям, которые согласятся заплатить за нее 11 долларов в месяц.

В то же время компания ввела также и более дешевый годовой план подписки, который будет стоить 84 доллара, в этом случае месячная подписка для пользователей получается 8 долларов.

Синяя галочка раньше была бесплатной для подтвержденных аккаунтов политиков, известных личностей, журналистов и других публичных деятелей. Однако теперь после оплаты подписки все функции Twitter Blue станут доступны все немедленно, за исключением синей отметки, для появления которой может потребоваться некоторое время, чтобы убедиться, что учетные записи, на которые вы подписались, отвечают всем требованиям.

Напомним, вчера появилась информация, что Twitter выставил на аукцион брендовый логотип "птичку", офисную мебель и другое оборудование.

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