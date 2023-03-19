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Twitter раскроет секрет рекомендации твитов, - Маск

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Воскресенье 19 марта 2023 07:17
Twitter раскроет секрет рекомендации твитов, - Маск Фото: Twitter опубликует код для рекомендации твитов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Twitter 31 марта опубликует весь исходный код, который используется в социальной сети для рекомендаций твитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Илона Маска.

"Twitter откроет весь код, который используется для рекомендаций твитов, 31 марта", - написал Маск.

По его словам, алгоритм Twitter слишком сложный и не до конца понятный изнутри. Он добавил, что обеспечение прозрачности кода изначально будет невероятно неудобным, но это должно привести к быстрому улучшению качества рекомендаций.

"Люди постоянно обнаруживают много глупостей среди рекомендуемого контента. Мы разрабатываем упрощенный подход, чтобы обслуживать более привлекательные твиты, но это еще не завершенная работа", – отметил Маск.

Напомним, недавно были уволены около 200 сотрудников Twitter или около 10% от тех почти двух тысяч работников, которые еще остались работать в компании.

Также ранее мы писали, что расходы на рекламу в Twitter Inc в декабре 2022 года сократились на 71%, поскольку ведущие рекламодатели сократили свои расходы в социальной сети после прихода руководства Илона Маска.

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