Twitter потерял 70% рекламы после покупки компании Маском

Расходы на рекламу в Twitter Inc в декабре 2022 года сократились на 71%, поскольку ведущие рекламодатели сократили свои расходы в социальной сети после прихода к руководству Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Данные Standard Media Index (SMI) появились, когда Twitter пытается обратить вспять исход рекламодателей. Он представил ряд инициатив по возвращению рекламодателей, предложив бесплатную рекламу, отменив запрет на политическую рекламу и предоставив компаниям больший контроль над размещением своей рекламы.

Согласно данным SMI, расходы на рекламу в Twitter в ноябре упали на 55% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что эти месяцы традиционно являются временем более высоких расходов на рекламу, поскольку бренды продвигают свои продукты в праздничный сезон.

По оценкам другой исследовательской фирмы Pathmatics, большинство компаний прекратили расходы в ноябре, в том же месяце, когда Маск восстановил приостановленные учетные записи и выпустил платную проверку учетных записей, в результате которой мошенники выдавали себя за корпорации.

По оценкам Pathmatics, четырнадцать из 30 крупнейших рекламодателей в Twitter прекратили всю рекламу на платформе после того, как Маск взял на себя руководство 27 октября.

Продажи рекламы составляют около 90% доходов Twitter.