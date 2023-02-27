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Twitter уволил еще 10% сотрудников, - NYT

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США, Понедельник 27 февраля 2023 17:50
Twitter уволил еще 10% сотрудников, - NYT Фото: компания Twitter массово увольняет работников (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Очередной раунд увольнений работников компании Twitter состоялся в субботу вечером. Это произошло с целью уменьшения расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Некоторые сотрудники обнаружили, что они были выведены из своих аккаунтов корпоративной электронной почты и ноутбуков, что стало первым намеком на то, что начались увольнения.

Всего было уволено около 200 сотрудников или около 10% от почти двух тысяч работников, которые еще остались работать в компании.

Сокращения коснулись менеджеров продуктов, специалистов по обработке данных и инженеров, работавших над машинным обучением и надежностью сайтов, что помогает поддерживать различные функции Twitter онлайн.

Команда по вопросам инфраструктуры монетизации, которая поддерживает сервисы, и с помощью которых Twitter зарабатывает деньги, была сокращена до менее восьми человек из 30 человек.

Издание отметило, что увольнения состоялись через неделю после того, как в компании усложнилось общение сотрудников Twitter между собой. Внутренняя служба обмена сообщениями компании Slack была выведена в автономный режим, что помешало сотрудникам наладить общение друг с другом или искать данные компании.

Отмечается, что Илон Маск постепенно сокращает рабочую силу с примерно 7 500 сотрудников, пытаясь снизить затраты.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск заявил, что намерен отойти от руководства социальной сетью Twitter до конца 2023 года. Однако при условии, что ситуация у компании стабилизируется.

Социальная сеть Twitter начнет снимать плату за двухфакторную аутентификацию через SMS.

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