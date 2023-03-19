Twitter розкриє секрет рекомендації твітів, - Маск

Компанія Twitter 31 березня опублікує весь вихідний код, який використовується у соціальній мережі для рекомендацій твітів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ілона Маска.

"Люди постійно виявляють багато дурниць серед контенту, що рекомендується. Ми розробляємо спрощений підхід, щоб обслуговувати більш привабливі твіти, але це ще не завершена робота", – зазначив Маск.

За його словами, алгоритм Twitter надто складний і не до кінця зрозумілий зсередини. Він додав, що забезпечення прозорості коду спочатку буде неймовірно незручним, але це має призвести до швидкого покращення якості рекомендацій.

Нагадаємо, нещодавно було звільнено близько 200 співробітників Twitter або близько 10% від тих майже двох тисяч працівників, які ще залишилися працювати в компанії.

Також раніше ми писали, що витрати на рекламу у Twitter Inc у грудні 2022 року скоротилися на 71% , оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати у соціальній мережі після приходу керівництва Ілона Маска.

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