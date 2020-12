Twitter почав маркувати повідомлення Трампа підписом про перемогу Байдена

Соціальна мережа Twitter вперше позначила публікації президента США Дональда Трампа інформацією про президентські вибори. У повідомленнях соцмережі вказується, що офіційні виборчі органи США визнали Джо Байдена переможцем.

Відповідну позначку можна побачити в опублікованому 19 грудня повідомленні Трампа.

Біля твіту Трампа, в якому він написав, що перемога Бадена - це "брехня року", з'явилася інформація, що офіційні виборчі органи США визнали Байдена переможцем президентських виборів.

The lie of the year is that Joe Biden won! Christina Bobb @OANN