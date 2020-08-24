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Twitter позначив повідомлення Трампа як дезінформацію

США, Понеділок 24 серпня 2020 06:02
Twitter позначив повідомлення Трампа як дезінформацію
Фото: Дональд Трамп (facebook.com-POTUS)
Автор: РБК-Україна

Трамп знову розкритикував заклик демократів до голосування за допомогою пошти

Twitter знову зазначив повідомлення президента США Дональда Трампа як порушує вимоги соціальної мережі. Поруч з твітом глави Білого дому з'явилася позначка про те, що публікація про голосування з використанням поштових скриньок "вводить людей в оману".

Роз’яснення з цього приводу опубліковані службою безпеки соцмережі.

"Тепер демократи використовують ящики для голосування, що є катастрофою для безпеки виборців. Крім усього іншого, вони дозволяють людині голосувати кілька разів", - написав Трамп.

Крім того, зазначив американський лідер, ящики не продезінфіковані від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Twitter заблокував відеоролик президента США Дональда Трампа через порушення авторських прав.

Також Twitter приховав пост Трампа про ситуацію в Міннеаполісі, оскільки побачив в публікації героїзацію насильства.

Раніше Facebook видалив публікацію президента США Дональда Трампа, оскільки адміністратори соцмережі вважають, що пост містив дезінформацію про нову коронавірусної інфекції.

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