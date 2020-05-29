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Twitter приховав пост Трампа про ситуацію в Міннеаполісі

Новини » Надзвичайні події     29.05.2020 - 11:32
Twitter приховав пост Трампа про ситуацію в Міннеаполісі
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

Трамп написав, що коли починається мародерство, починається стрілянина

Пост президента США Дональда Трампа в Twitter приховали. У його повідомленні про ситуацію в Міннеаполісі знайшли героїзацію насильства.

Відповідний пост опубліковано на сторінці президента в Twitter.

Трамп написав, що коли починається мародерство, починається стрілянина, коментуючи вбивство Джорджа Флойда.

"Ці бандити безчестять пам'ять Джорджа Флойда, і я цього не допущу. Поговорив з губернатором Тімом Вальцем і сказав йому, що військові з ним весь час. Будь-які труднощі, і ми візьмемо на себе управління, але, коли починається мародерство, починається стрілянина. Спасибі!" - написав Трамп в цьому посту.

Twitter приховав пост Трампа про ситуацію в Міннеаполісі

Нагадаємо, раніше кілька постів Трампа про демократів були позначені спеціальним значком, який попереджав читачів, що інформація, яка міститься в них, може бути недостовірною і вимагає додаткової перевірки. Після цього президент пригрозив жорстоким регулюванняи соцмереж в США і навіть закрити компанію Twitter.

Зазначимо, 28 травня Трамп підписав указ про регулювання роботи соціальних мереж.

Після цього, Twitter відреагував на указ Трампа про соцмережах, назвавши його реакційним і політизованим.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Дональд ТрампTwitter
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