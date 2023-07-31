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"Твое такси". Зинченко стал жертвой жестокой шутки звездного форварда

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США, Понедельник 31 июля 2023 17:25
"Твое такси". Зинченко стал жертвой жестокой шутки звездного форварда Фото: Габриэл Жезус и Александр Зинченко (второй и третий справа) любят пошутить (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус потроллил украинца Александра Зинченко во время интервью клубному телеканалу лондонского "Арсенала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Curiosidades PL.

Дуэт "канониров" беседовал с представителем пресс-службы вице-чемпиона Англии. Вдруг разговор прервала сирена проезжавшего мимо автомобиля скорой помощи.

Жезус после небольшой паузы вернулся к Зинченко с шуткой. "Это твое такси", – заявил бразилец, намекая на травматичность украинца. Универсал оценил проделку партнера по команде и посмеялся вместе с ним. Тем не менее, часть пользователей в сети предположила, что на самом деле форвард пошутил над привычными для Украины сигналами воздушной тревоги.

Зинченко перебрался в "Арсенал" в прошлом году за 35 млн евро. Звезда сборной Украины на протяжении кампании 4 раза попал в лазарет "канониров" с разными повреждениями, пропустив 17 матчей лондонцев в разных соревнованиях. Мышечная травма заставила украинца пропустить текущее межсезонье.

Ранее Зинченко покорил американскую публику во время турне "Арсенала" в США. Он продемонстрировал отличный уровень контроля мяча на разминке "канониров". Компанию украинцу составили хавбеки Элнени и Райс.

К слову, ранее УЕФА отреагировал на участие команд из Крыма в российской Второй лиге.

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Александр Зинченко Арсенал Чемпионат Англии
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