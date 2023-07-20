Зинченко покорил публику в США без появления на поле: магическое видео
Лидер сборной Украины Александр Зинченко получил овации американских болельщиков перед стартом товарищеского матча между лондонским "Арсеналом" и командой звезд Major League Soccer.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter МЛС.
26-летний украинец продемонстрировал заоблачный уровень контроля мяча на разминке. Универсал составил компанию Райсу и Элнени в небольшой тренировке.
Зинченко вместе с партнерами технично обменивались передачами в импровизированном "квадрате". Но потом украинский футболист продемонстрировал все свое мастерство. Он принял на грудь пас Райса, а затем с полминуты продержал мяч на голове и произвел фурор.
Товарищеский поединок Зинченко пропустил из-за повреждения. "Канониры" уверенно справились с ведущими исполнителями МЛС и без украинца (5:0). Голами отметились Жезус, Троссард, Жоржинью, Мартинелли и Хаверц.
Зинченко перебрался в "Арсенал" прошлым летом и быстро стал одним из лидеров лондонцев. В сезоне 2022/23 он провел 33 матча во всех турнирах за "канониров", в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. "Арсенал" стал вице-чемпионом Англии.
Rice x Zinchenko x Elneny #MLSAllStar Game pres. by @Target pic.twitter.com/OSVQgCPDME— Major League Soccer (@MLS) 19 July 2023
К слову, накануне УЕФА отреагировал на участие команд из Крыма в российской Второй лиге.
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