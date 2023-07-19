УЕФА отреагировал на старт команд из оккупированного Крыма в чемпионате России

Об этом в ответе РБК-Украина на информационный запрос заявили уполномоченные лица отдела УЕФА по связям с общественностью и СМИ.

В выходные созданные российскими захватчиками команды "Севастополь" и ялтинский "Рубин" начали выступления во Второй лиге России. В частности, первый коллектив принял ростовский СКА в захваченном в 2014 году городе.

"Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно ввиду принятого исполкомом УЕФА 4 декабря 2014 года решения о запрете крымским футбольным клубам участвовать в организованных Российским футбольным союзом (РФС) соревнованиях с 1 января 2015 года и считать этот регион "особой зоной" в футбольном аспекте до последующих уведомлений", – сообщили в организации.

Призыв отреагировать на действия РФС 17 июля озвучила Украинская ассоциация футбола. В частности, в УАФ требуют реакции союза на оккупацию крымского футбола вплоть до исключения россиян из УЕФА и ФИФА. Союз уже связался с обеими ассоциациями для выяснения всех обстоятельств происшествия.

"Мы находимся в контакте и с украинской, и с российской футбольными ассоциациями по этому вопросу. Пока мы не будем предоставлять никаких комментариев", – добавили в УЕФА.

Что известно о футболе в Крыму после оккупации в 2014 году

На момент захвата Автономной Республики Крым и Севастополя в чемпионате Украины соревновались три коллектива с полуострова – "Севастополь", симферопольская "Таврия" и армянский "Титан". Все они доиграли сезон 2013/14.

На сезон 2014/15 в российской Второй лиге оккупанты и коллаборанты заявили три новых команды из Крыма – севастопольский СКЧФ, ялтинская "Жемчужина" и симферопольский ТСК. Они сыграли осеннюю часть чемпионата, но после вмешательства УЕФА их исключили из соревнований, а все результаты аннулировали.

В 2015 году оккупанты дали старт "Премьер-лиге Крымского футбольного союза". Там соревнуются 8 якобы профессиональных команд. Все они финансируются из государственного бюджета РФ.