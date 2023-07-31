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"Твоє таксі". Зінченко став жертвою жорстокого жарту зіркового форварда

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США, Понеділок 31 липня 2023 17:25
"Твоє таксі". Зінченко став жертвою жорстокого жарту зіркового форварда Фото: Габріел Жезус і Олександр Зінченко (другий і третій праворуч) люблять пожартувати (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Нападник збірної Бразилії Габріел Жезус потролив українця Олександра Зінченка під час інтерв'ю клубному телеканалу лондонського "Арсенала".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Curiosidades PL.

Дует "канонірів" бесідував із представником прес-служби віце-чемпіона Англії. Раптом розмову перервала сирена автомобіля швидкої допомоги, який проїжджав поруч.

Жезус після невеликої паузи повернувся до Зінченка з жартом. "Це твоє таксі", – заявив бразилець, натякаючи на травматичність українця. Універсал оцінив витівку партнера по команді та посміявся разом із ним. Тим не менше, частина користувачів у мережі припустила, що насправді форвард пожартував над звичними для України сигналами повітряної тривоги.

Зінченко перебрався в "Арсенал" торік за 35 млн євро. Зірка збірної України впродовж кампанії 4 рази потрапив до лазарету "канонірів" із різними ушкодженнями, пропустивши 17 матчів лондонців у різних змаганнях. М'язова травма змусила українця пропустити поточне міжсезоння.

Раніше Зінченко підкорив американську публіку під час турне "Арсенала" до США. Він продемонстрував відмінний рівень контролю м'яча на розминці "канонірів". Компанію українцю склали хавбеки Елнені та Райс.

До слова, раніше УЄФА відреагував на участь команд із Криму в російській Другій лізі.

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Олександр Зінченко Арсенал Чемпіонат Англії
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