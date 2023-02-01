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Твердого отказа нет. В Британии разъяснили позицию по истребителям для Украины

Фото: Бен Уоллес, глава Минобороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Великобритания окончательно не отказывается от поставок истребителей Украине, но в данный момент такое решение "не является правильным".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, решение Британии пока не поставлять Украине истребители не является "твердым".

"На данный момент, я не думаю, что это правильный подход (передача истребителей - ред.)... Что сдвинет этот конфликт в этом году, так это возможность для украинцев развернуть западную бронетехнику против России", - добавил Уоллес.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что представитель британского правительства отверг предоставление Украине истребителей, поскольку это было бы непрактично.

Также мы писали, что, по информации СМИ, Британия может предоставить Украине истребители при отходе российских войск с территории страны.

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