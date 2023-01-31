В Британии объяснили, почему пока не планируют отправлять Украине истребители

Представитель британского правительства заявил, что Британия пока не планирует отправлять Украине истребители, поскольку это было бы непрактично.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard .

По словам спикера, Typhoon и F-35 очень сложны, в связи с чем необходимы месяцы, чтобы научиться управлять ими. Поэтому Британия считает, что отправка истребителей пока непрактична.

"Очевидно, что мы будем продолжать оказывать и ускорять нашу военную поддержку Украине и внимательно прислушиваться к их запросам", - добавил он.

Также спикер отметил, что Британия продолжает обсуждать с союзниками дальнейшую поддержку Украины.

"Мы только что отправили наши танки Challenger и двигаемся вместе с нашими союзниками в этом направлении. Эти танки прибудут довольно скоро", - заявил спикер.