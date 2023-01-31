ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Британии объяснили, почему пока не планируют отправлять Украине истребители

Новина українською →
Вторник 31 января 2023 14:56
В Британии объяснили, почему пока не планируют отправлять Украине истребители Фото: в Британии объяснили, почему не планируют отправлять истребители Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Представитель британского правительства заявил, что Британия пока не планирует отправлять Украине истребители, поскольку это было бы непрактично.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.

По словам спикера, Typhoon и F-35 очень сложны, в связи с чем необходимы месяцы, чтобы научиться управлять ими. Поэтому Британия считает, что отправка истребителей пока непрактична.

"Очевидно, что мы будем продолжать оказывать и ускорять нашу военную поддержку Украине и внимательно прислушиваться к их запросам", - добавил он.

Также спикер отметил, что Британия продолжает обсуждать с союзниками дальнейшую поддержку Украины.

"Мы только что отправили наши танки Challenger и двигаемся вместе с нашими союзниками в этом направлении. Эти танки прибудут довольно скоро", - заявил спикер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Война в Украине
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира