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Твердої відмови немає. У Британії роз'яснили позицію щодо винищувачів для України

Фото: Бен Уоллес, голова Міноборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Велика Британія остаточно не відмовляється від постачання винищувачів Україні, але на даний момент таке рішення "не є правильним".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова Міноборони Британії Бен Уоллес.

За його словами, рішення Британії поки що не постачати Україні винищувачі не є "твердим".

"Наразі я не думаю, що це правильний підхід (передача винищувачів - ред.)... Що зрушить цей конфлікт цього року, то це можливість для українців розгорнути західну бронетехніку проти Росії", - додав Уоллес.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що представник британського уряду відкинув надання Україні винищувачів, оскільки це було б непрактично.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, Британія може надати Україні винищувачі під час відходу російських військ із території країни.

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