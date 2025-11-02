Русская музыка звучала в клубе: в Одессе разгорелся новый скандал

В Одессе разгорелся скандал из-за русской музыки в клубе Palladium, которую диджей включил перед тысячной публикой. Местные власти уже отреагировали на это и дали распоряжение.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Одесской области Олега Кипера.

Скандал разгорелся после того, как 1 ноября в сети распространились кадры, на которых в одесском клубе Palladium диджей включил песню российского исполнителя перед публикой в более чем 1000 человек.

В результате глава ОВА Олег Кипер требует, чтобы не было никакой русской музыки ни в клубах, ни в других публичных местах.

"Одесса - город, который почти ежедневно страдает от российских атак. И в это время в ночном клубе включают песни российских исполнителей. И это на четвертом году полномасштабной войны", - добавил глава ОВА.

По его словам, развлечения под музыку агрессора во время войны с РФ - это пренебрежение к защитникам, в том числе тем, которые отдали жизнь за Украину.

В связи с этим Олег Кипер дал поручение соответствующим Департаментам ОВА разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.

"Организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, который официально признан территорией боевых действий", - отметил глава ОВА.

По информации некоторых Telegram-пабликов, которые также публикуют соответствующие кадры, в Palladium прибыли правоохранители для выяснения всех подробностей.