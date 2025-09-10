Польша применила оружие: Туск об атаке дронов

Ночная атака "Шахедов" на Польшу

В ночь на среду, 10 сентября, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши. Была привлечена авиация для отражения воздушной угрозы.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что для безопасности польского воздушного пространства была привлечена авиация, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были переведены в состояние высокой готовности.

Данные с сервиса Flightradar24 свидетельствовали о том, что в воздушном пространстве Польши также находился истребитель F-35.

В Польше было закрыто воздушное пространство четырех аэропортов.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили и пересекли государственную границу.

Ранее воздушное пространство Польши также нарушали российские дроны. Так, в ночь на 3 сентября Польша поднимала в воздух авиацию. Тогда на территорию Польши залетали два дрона, но польские военные не сбили, поскольку те не представляли опасности.