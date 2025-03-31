Туск обратился к Трампу из-за грядущих пошлин: сотрудничество лучше, чем конфронтация

Туск отметил, что Польша подписала с США соглашение в области обороны. И дружба между поляками и американцами - это не абстракция.

"Мы тратим на оборону почти 5% нашего ВВП. В сотрудничестве с США мы строим современную и самую большую армию в Европе, чтобы защищать наши границы, а также наши общие ценности и интересы", - добавил премьер.

По его словам, США всегда могут рассчитывать на Польшу. И это касается Европы в целом - у Вашингтона "есть друзья и надежные союзники от Португалии до Польши, от Дании до Греции".

"Наши общие европейско-американские интересы - это сильные США, сильный Европейский союз и сильный НАТО, а не слабый. Подумайте об этом, господин президент (Дональд Трамп - ред.) и дорогие американские друзья, прежде чем принимать решение о введении тарифов против своих ближайших союзников. Сотрудничество всегда лучше, чем конфронтация", - добавил он.