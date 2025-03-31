Туск звернувся до США через майбутні мита: співпраця краща, ніж конфронтація

Туск зазначив, що Польща підписала зі США угоду в галузі оборони. І дружба між поляками та американцями - це не абстракція.

"Ми витрачаємо на оборону майже 5% нашого ВВП. У співпраці зі США ми будуємо сучасну і найбільшу армію в Європі, щоб захищати наші кордони, а також наші спільні цінності та інтереси", - додав прем'єр.

За його словами, США завжди можуть розраховувати на Польщу. І це стосується Європи загалом - у Вашингтона "є друзі та надійні союзники від Португалії до Польщі, від Данії до Греції".

"Наші спільні європейсько-американські інтереси - це сильні США, сильний Європейський союз і сильний НАТО, а не слабкий. Подумайте про це, пане президенте (Дональд Трамп - ред.) і дорогі американські друзі, перш ніж ухвалювати рішення про введення тарифів проти своїх найближчих союзників. Співпраця завжди краща, ніж конфронтація", - додав він.